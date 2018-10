Viber i Golden State Warrios

San Francisko, dom aktuelnih NBA šampiona Golden Stejt Voriors, nedavno je ugostio zanimljivu konferenciju „Rakuten optimizam“, tokom koje su predstavnici ovog azijskog i svetskog giganta u oblasti elektronske trgovine, finansijskih usluga i komunikacija – zajedno sa specijalnim gostima – diskutovali o najnovijim dešavanjima na polju globalnih komunikacija.

Naime, prema izveštaju Biznis Insajder Intelidžens, već neko vreme se primećuje trend da se korisnici više okreću aplikacijama za razmenu poruka nego društvenim mrežama u međusobnoj komunikaciji. Time su sigurnost, privatnost, doseg, dostupnost i mogućnosti izražavanja unutar aplikacija za dopisivanje postali izuzetno važni i zanimljivi za korisnike.

Posebnu pažnju izazvala su obraćanja Glavnog izvršnog direktora aplikacije Rakuten Viber – Đamela Agaue (nedavnog sagovornika srpskih medija i velikog obožavatelja Novaka Đokovića) i Majka Kitsa, Potpredsednika za globalna partnerstva Golden Stejt Voriorsa – koji su partneri u jednom od najvažnijih projekata savremenih komunikacija u sportu.

„Jedan od glavnih razloga neprekidnog rasta Rakten Vibera je poverenje!“ objasnio je Agaua popularnost aplikacije koja je dosegla preko milijardu korisnika u svetu, što je bio i jedan od ključnih elemenata za uspeh saradnje sa Voriorsima. „Dobro je poznato da je komunikacija na Viberu zaštićena potpunom enkripcijom, kao i da na serverima ne čuvamo njen sadržaj ni podatke o našim korisnicima. Jednostavno, verujemo u važnost privatnosti naših korisnika i oni su to jasno prepoznali“.

„Ponudili smo najveći neograničeni grupni čet na svetu – u kom trenutno uživaju preko 4 miliona obožavalaca FK Barselone, preko 3 miliona pratilaca WWF (Globalnog fonda za zaštitu životinja), kao i mnogi drugi. Nastojimo da za naše korisnike omogućimo sadržaj koji ne mogu pronaći nigde drugde, kako bi njihovo iskustvo bilo brzo i besprekorno, a mogućnost direktne komunikacije sa, na primer, čelnim ljudima omiljenih sportskih klubova ili omiljenim zvezdama – jedinstveno. Prevazilazimo jezičke barijere novom funkcijom za direktno prevođenje (za sada na Android telefonima), unapredili smo deljenje vizuelnog sadržaja i uveli najnoviji, intuitivni interfejs…“ naveo je Agaua neke od noviteta koji će obradovati i navijače „ratnika sa mosta Golden Gejt“.

Trogodišnje partnerstvo sa šampionskim timom iz San Franciska pratiocima već nudi mogućnost četa na 10 jezika, nagradni kviz svake sedmice, besplatan paket Viber Stikera… „Tek nešto više od 1% naših obožavalaca gleda utakmice Voriorsa uživo – a Viber je jedan od najuticajnijih kanala putem kojih uspostavljamo i razvijamo odnose sa 99% naše publike širom sveta“ naglasio je Kits. „Milijarde ljudi u svetu nam do nedavno nisu bile dostupne – čak i kada je cela planeta znala za naše velike uspehe. Radujem se novitetima koje je Viber predstavio pred početak sezone – i siguran sam da će nam biti od izuzetne koristi. Sada napokon možemo da se obratimo novim članovima naše porodice navijača na svim meridijanima – što smatram za ključnu prednost u postizanju novih uspeha Voriorsa na terenu i van njega“ izjavio je Potpredsednik za globalna partnerstva Majk Kits u najavi još jedne izuzetne sezone za tim iz San Franciska.