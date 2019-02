Viber i Svemirska stanica Odiseja

Zahvaljujući razvoju tehnologije, ideje koje su se činile preskupim, vremenski zahtevnim ili čak nemogućim, sada su dostupne putem samo jednog klika. Istraživači i sanjari, koji (još uvek) ne mogu sebi da priušte put na Mesec, imaju na raspolaganju Svemirsku stanicu Odiseja, obrazovnu internet aplikaciju za iOS uređaje, koja nudi pristup do sada najvećoj bazi znanja o svim aspektima nauke u svemiru.

Aplikacija sada poziva korisnike da učestvuju u seriji kosmičkih misija i da pristupe zatvorenim Viber Zajednicama („Communities“) u kojima ostali kosmički entuzijasti, ali i eminentni eksperti za tu oblast, imaju priliku da vode jedinstvene razgovore o najvećim izazovima daljeg istraživanja kosmosa.

Svemirska stanica Odiseja je razvijena od strane stručnog tima Spejs Čelendžis („Space Challenges“) i velike podrške Fondacije „Amerika za Bugarsku“. Ona praktično predstavlja kartu za svemir instaliranu na vašem mobilnom telefonu, pomoću koje ćete moći da se otisnete na obrazovno i zabavno kosmičko putovanje, uz novosti vodećih eksperata iz renomiranih organizacija, kompanija i istraživačkih institucija.

Ljubitelji kosmosa će moći da se prepuste uživanju u interaktivnom okruženju, uz stotine sati video sadržaja, koji korisnicima nude dva načina za edukaciju: kampanjske misije – koje omogućavaju postepeno kretanje kroz priče o šest jedinstvenih likova, ili Mapu uma – koja omogućava istraživanje mnogih tema o kosmosu.

Uspešan završetak misija dalje omogućava korisnicima da stvaraju svoju ličnu svemirsku koloniju i osvajaju medalje. Osim toga, moći će da se takmiče i komunciraju sa drugim korisnicima kroz pristup jedinstvenim Viber Zajednicama – podeljenim po ciljevima različitih misija. Zajednice ujedno predstavljaju i nagradu za sve uspešne polaznike koji su okončali svoje misije i dalje žele da se uključe u dublje razgovore o nauci o svemiru, inženjerstvu, biologiji, istraživanjima, aplikacijama i robotici. Korisnici će takođe imati prilike da diskutuju o temama koje su im važne sa istomišljenicima, kao i da se onlajn upoznaju i uživo razgovaraju sa nekim od vodećih eksperata iz ove oblasti.

Zahvaljujući Spejs Čelendžes programu, lideru u kosmičkom obrazovanju i jednoj od -najvećih platformi za komunikaciju na svetu – Viberu, svemir je sada bliži nego što smo ikada sanjali. Ako da želite da se uskoro otisnete put svemira, obavezno preuzmite jedinstveni Svemirska stanica Odiseja – Viber paket stikera koji će vas momentalno povezati sa Spejs Čelendžes čet botom. Time će otpočeti vaše prvo zabavno i besplatno iskustvo spoznaje i učenja kroz aplikaciju Spaceport Odyssey app.

Spejs Čelendžes je vodeći obrazovni program, koji nudi jedinstven pristup savremenoj nauci o svemiru, tehnologiji i inovacijama. Tim Spejs Čelendžes, uz podršku „Fondacije Amerika za Bugarsku“ kreirao je najveću internet platformu za obrazovanje o svemiru u Evropi, omogućivši lak pristup znanjima o svemiru – dostupan širom sveta.