Viber ima 4 nove mogućnosti

Gotovo po pravilu, ne ažuriramo redovno svoje aplikacije i odlažemo ovaj potez sve dok ne dođe poslednji momenat za to, a čini se da nikada nije pravi trenutak.

Na taj način propuštamo poboljšane funkcionalnosti i nove, uzbudljive mogućnosti koje su osmišljene da unaprede naše korisničko iskustvo. Pored toga, nove verzije poboljšavaju performanse, stabilnost i sigurnost aplikacija, čineći da naša potreba da uvek budemo u toku, uvek bude bezbedna.

U poslednje vreme, svako ažuriranje Viber aplikacija donosi sve više alata za efikasnu, jednostavnu i besplatnu komunikaciju. U slučaju da ste propustili ove prednosti, hajde da ih istražimo i otkrijemo zbog čega redovna ažuriranja donose otkrića koja zaista menjaju život.

COMMUNITY ZAJEDNICE ZA SVE

Viber aktivira još jednu cool novinu, tako da svako na aplikaciji može da kreira sopstveni Community. Naime, Viber Community je super-grupni chat u kome neograničena grupa ljudi može međusobno da razmenjuje ​​poruke i povezuje se, uživajući u poboljšanim funkcijama – uz samo nekoliko jednostavnih koraka. Počevši od izbora ikonice “Nova zajednica” na glavnom ekranu, a zatim izborom kontakata koje želite da dodate i imenovanjem vaše zajednice, ovo novo mesto za deljenje zajedničkih interesovanja postaje aktivno i spremno za okupljanje ljudi u različitim ulogama i stepenima odgovornosti za administratore.

Dostupno na: Androidu i iOS-u.

Primeri: zajednice ljubitelja cveća, putovanja, fudbala, pasa i mačaka, ribolova, čitanja, izlazaka, tehno ili klasične muzike i još mnogo toga…

IZMENITE PORUKE

Upravo tako: funkcija koju smo svi željno iščekivali – bilo da imamo lepljive prste ili volimo da šaljemo poruke iz izlazaka, uz problematičnu gramatiku, svi smo to prošli. Naravno, imali smo sličnu mogućnost za objave na društvenim medijima, ali naše tekstualne poruke nikada nisu imale mogućnost za izmenu, već su ostajale na ekranima da svedoče o našim raznovrsnim lapsusima zauvek.

Viber nam je nedavno omogućio da promenimo svoje već poslate i isporučene poruke u ispravan oblik, kako u pogledu sadržaja tako i u pogledu preciznosti gramatike. Nema više beskrajnih nizova poruka koje počinju zvezdicom kako bi objasnile ono što smo, zapravo mislili. Umesto toga, samo odaberite poruku kojoj treba fejslifting i promenite je jednim dodirom. Dostupno na Androidu, a uskoro stiže i na iOS.

PREVEDITE SVOJE PORUKE

U jednom od poslednjih ažuriranja, vaša omiljena aplikacija za razmenu poruka rešila je potrebu korisnika za komunikacijom bez granica. Videli smo alat za prevod u nekim aplikacijama, ali nikada do sad za direktan čet, bilo da je reč o 1-na-1 ili grupnom razgovoru.

Zahvaljujući ovom malom i korisnom dodatku, pritiskom na odabranu poruku, dobijate šansu da momentalno razgovarate sa ljudima istih interesa gde god da su, bez obzira na jezik koji koriste, i u tren oka. Bilo da tražite informacije o putovanjima unutar Community grupa ili ste zabrinuti zbog nedavnog ponašanja svoje mačke, možete podeliti svoja znanja i interesovanja sa korisnicima širom sveta koristeći samo maternji jezik. Preskočite neugodnu jezičku barijeru koja vas je zadržavala u prošlosti, bez obaveze da još jednu novu aplikaciju instalirate na već ograničenu memoriju svog telefona.

Isprobajte: pritisnite prstom na ekranu poruku da biste prikazali dostupne opcije. Odaberite opciju “prevod” (“translate”). Poruka će se momentalno izmeniti u osnovni jezik vaših telefona, ali je možete prevesti i na druge jezike.

Sve što vam je potrebno za razgovore bez granica, već je dostupno za Androide i uskoro dolazi na iOS mobilne uređaje.

NEPROČITANE PORUKE

Za korisnike programa Viber Desktop, a posebno za one koji ga prvenstveno koriste za poslovnu komunikaciju, dolazi još jedan cool trik: ako primite poruku dok ste zauzeti i ne možete da odgovorite, nepročitanu poruku možete zadržati na vrhu liste četova dok ne budete u mogućnosti da joj se posvetite.

Zadržite kursor miša iznad ekrana za chat i kliknite na mali trougao, a zatim odaberite jednu od sledećih opcija: a) “Default order” (kako bi dolazni razgovori bili u redosledu kojim su stigli) ili b) “Unread messages on top” (kako bi Viber uvek nepregledane četove čuvao na vrhu, tako da ne izgubite važne vesti, obaveštenja i poruke svojih prijatelja); pa čak i c) “Mark all messages read” – ako ste saznali šta se to događalo u međuvremenu i više vam nisu potrebne neotvorene poruke na ekranu za čet.

Svako novo ažuriranje je važno kad poželite da podelite dobre vesti, testirate najnovije funkcije i budete u toku sa novostima. Podelite misli, želje i interesovanja sa svojim prijateljima, kolegama i celim svetom na tačan i razumljiv način i nikada više ne propustite informacije koje vam zaista znače putem omiljene aplikacije za razgovor.