Viber lokalni broj bez troškova rominga!

Viber, jedna od vodećih svetskih platformi za razmenu poruka, objavila je mogućnost pretplate na uslugu Viber lokalnog broja, koja omogućava korisnicima da uključe lokalni telefonski broj, na koji bilo ko van Viber platforme može da ih poziva i šalje poruke po domaćoj tarifi, bez troškova rominga za primaoca – gde god da je.

Poslovni ljudi na putu će svojim klijentima moći da daju lokalni broj – što će im omogućiti nesmetan kontakt bez obzira na trenutnu lokaciju. Oni koji su često „u pokretu“ će se uistinu osećati „kao kod kuće“ – jer će taj broj moći da koriste i za potvrdu rezervacija, turističkih obilazaka i sličnih aktivnosti koje često iziskuju troškove. Korisnici na privremenom radu u stranim zemljama i putnici uopšte će, preko ovog broja, takođe biti dostupni svojim prijateljima i sagovornicima iz matične zemlje tokom odsustva – bez dodatnih troškova.

Viber lokalni broj je dostupan širom sveta; najpre aktivan za korisnike iz Velike Britanije, SAD i Kanade – a uskoro i šire. Korisnicima će omogućiti prijem neograničenog broja poziva i poruka. U okviru kampanje uvođenja ove usluge, Viber će ponuditi promotivnu pretplatu za prvih 10,000 korisnika po zauvek istoj ceni od USD 1.99 mesečno. Standardni uslovi ponude, primenjivani po okončanju promotivnog perioda, iznose USD 4.99 za mesečnu uslugu, koja može biti otkazana na kraju bilo kog meseca, bez dodatnih troškova.

Korisnici mogu momentalno aktivirati svoj Viber lokalni broj, ulaskom na „More“ (“Još”) sekciju na ekranu aplikacije – i time postati „lokalci“ gde god se nalazili širom sveta.

“Lokalni broj pruža dodatnu vrednost korisnicima Vibera i potvrđuje da je naša aplikacija najmoćnije postojeće sredstvo za komunikaciju,“ istiće Đamel Agaua, Globalni direktor Vibera. „Srećni smo što možemo da ponudimo nove načine da naši korisnici ostanu u kontaktu o najvažnijim stvarima u svojim životima. Za poslovne ljude na radu u inostranstvu – ovaj broj će služiti za direktnu vezu sa otadžbinom, a za globalne kompanije kojima je važno da lokalni klijenti imaju utisak bliskosti – prisutnost, bez obzira na to gde se nalaze.“