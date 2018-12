Viber novogodišnji stikeri

Približavaju nam se praznici, a uz to i vreme biva sve hladnije – što znači da ćete sve ređe provoditi vreme napolju, a sve više tražiti nove zanimacije unutar vaša četiri zida. Uz to, vaši voljeni možda neće biti blizu vas – što vas neće činiti naročito srećnim u periodu kada se inače uživa u tome da bivate zajedno. Ipak, Viber neće dopustiti da vas napusti veselo praznično raspoloženje; zahvaljujući jednoj od najpopularnijih aplikacija za razmenu poruka na svetu – samo jedan klik će biti dovoljan kako biste uživali zajedno u prazničnim čarolijama!

Ovog decembra Viber postaje ekskluzivni centar za deljenje prazničnog duha i veselja putem različitih aktivacija koje će se nuditi unutar aplikacije. Besplatni stiker, čet botovi ili Communities (zajednice) približiće vas voljenima, zagrejati i razgaliti u susret prazničnom slavlju.

Da li ste spremni da uskočite u ljubičaste sanke?

Započnite svoje digitalno putovanje preuzimanjem besplatnog prazničnog paketa stikera koji će vas direktno povezati sa Viberovim prazničnim čet botom – za početak veselja. Potpuno novi praznični stikeri će vas momentalno spojiti sa voljenima u podeli osećanja, najlepših želja, zahvalnosti i zajedništva – brišući razdaljinu između vas.

Povezivanje sa Viberovim prazničnim čet botom će vam omogućiti da pretražite sve Viberove besplatne praznične stiker pakete, preuzmete one koji su vam se najvše dopali – i pošaljete ih voljenim osobama kako biste oplemenili vašu međusobnu komunikaciju i pokazali koliko vam znače. Tokom ovih praznika, Viberov čet bot će podstaći čarobne moći kod svojih korisnika i time što će im pružiti mogućnost da kreiraju sopstvene GIF-ove, kojima mogu dodati lične poruke i muziku.

Kako bi vam omogućio da se što bolje provedete tokom prazničnih dana, Viber vam je ponudio da pratite najinteresantnije Communities (zajednice). Time ćete se besplatno pridružiti onima koji dele vaš izbor omiljenih hobija i interesovanjima, moći da prikupljate informacije od važnosti ili započnete nadahnut razgovor sa onima koji dele vaš entuzijazam i strast.

Praznične čarolije donose radost ljudima širom sveta, a ove godine Viber predvodi misiju univerzalnog deljenja ljubavi i pažnje. Postanite vesnik slavljeničkog duha i zabavite sebe i druge slanjem posebno osmišljenih digitalnih čestitki. Podelite radost i duh praznika i proslavite ih sa svojim voljenima – gde god bili širom sveta!