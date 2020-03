Rakuten Viber udvostručuje broj osoba koje mogu da učestvuju u grupnim pozivima na 10 odjednom – i to od danas. Odluka o pojačanom razvoju resursa doneta je kao brz odgovor na okolnosti u vezi sa pandemijom COVID-19 i povećanih potreba za grupnim razgovorima velikih porodica, održavanja radnih sastanaka na daljinu, kao i obaveštavanja učenika.

Svi Viberovi 1-na-1 i grupni četovi obezbeđeni su obostranom enkripcijom, a jednako su zaštićeni i klasični pozivi, poruke, fotografije i dokumenti koje delite. Ništa što korisnici šalju jedni drugima nikada se ne čuva na Viberovim serverima nakon što je isporučeno. Čim su poruke poslate, zahvaljujući šifrovanjem s-kraja-na-kraj, nijedna treća strana (pa ni Viber) nema ključ kojim bi mogli da otključaju poruku. Ključ imaju samo osobe koje su poslale i primile poruku.

“Odlučni smo u nastojanju da ljudima omogućimo što više načina za grupnu komunikaciju tokom ove situacije, da ne moraju fizički da budu na istom mestu. Kako se COVID-19 pandemija širi, sve više ljudi posao obavlja od kuće, zato želimo da im osiguramo jednostavan nastavak rada gde god da se nalaze, kao i laku komunikaciju s dragim osobama”, izjavio je Ofir Eyal, operativni direktor Rakuten Vibera.