Viberov praznicni bot oborio rekorde u regionu

Osećate da će 2018 biti vaša srećna godina? Možda ste nešto slično čuli i pre – ali je nikada do sada niste proslavili putem Viberovog prazničnog bota – kreiranog u čast minulih Božićnih i Novogodišnjih praznika!

Predstavljena milionima korisnika na početku omiljenog prazničnog perioda – ova zabavna inovacija iz oblasti dvosmerne digitalne komunikacije na Viberu zabeležila je rekordne rezultate po broju korisnika koji su ostvarili interakciju sa njom – a zatim uključili i svoje najbliže.

A kako je to Viber posebno obeležio praznike za nama? Praznični bot je pozvao Viberove korisnike vodećih tržišta centralne i istočne Evrope da kreiraju klasičnu ili GIF animiranu elektronsku prazničnu čestitku, ukrase svoju digitalnu novogodišnju jelku sa tri odabrana prijatelja – ili odgovore na pitanja zanimljivog novogodišnjeg kviza, kako bi osvojili besplatne nagradne Viber stiker pakete.

Predstavljen 17. decembra, Viberov praznični bot je privukao preko 3,100,000 jedinstvenih korisnika tokom 30 dana aktivnosti. Zanimljivo je da su izbori korisnika u glavnim zemljana regiona – Bugarskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Mađarskoj i Srbiji – prikazali značajne razlike među njima, ukazujući na raznovrsne specifičnosti životnih stilova i kulturoloških aspekata u našem regionu.

Kao omiljeni vid čestitanja praznika putem Vibera,u našem regionu, pokazale su se klasična i GIF animirana praznična elektronska čestitka – uz više od 2 miliona kreiranih primeraka. Digitalne novogodišnje jelke – više od 40,000 njih, ukrašene su uz posebnu radost – i to svaka od njih kao zajedničko remek-delo četvoro povezanih Viberovih korisnika. Preko 400,000 ljubitelja kviza je odgovorilo na sva pitanja vezana za običaje, navike i omiljene načine slavlja u okviru Viberovog prazničnog kviza – od toga čak 101,164 korisnika iz Srbije.

Procentualno, najveći broj kvizova su u potpunosti rešili Srbi (27%), a posle njih – Grci (24%), Hrvati (19%), Mađari(18%) i Bugari (12%). Na osnovu odgovora, stigli su i odgovori kako će se Nova 2018 odvijati po njih i kakav će biti njihovo odnos prema tome – najčešći rezultat je bio “Stabilno u stvarnosti”! Ako budu uživali u praktičnim životnim stvarima, jasno je da će male radosti – poput mogućnosti da plate svoje račune na vreme – biti ono što će ih najčešće činiti srećnim. Što je sigurno – sigurno je!

Mađari su bili više raspoloženi od svih ostalih stanovnika našeg regiona da tokom 2018. provode “mnogo srećnih momenata i žurki” – među ostalim ponuđenim opcijama. Druga omiljena opcija širom regiona bila je nevaljalo “mangupiranje”. Romantika “zaljubljivanja” našla se iza rezultata “brojna iznenađenja” kod Srba.

Kada se uzme u obzir koliko su ponuđene opcije prihvaćene po različitim zemljama – “brojna iznenađenja” su u najvećem broju izabrali naizgled ozbiljni i zamišljeni Hrvati. Srpska strast za nepredvidljivošću i zabavom je izražena njihovim izborom “mnogo srećnih momenata i žurki”, “zaljubljivanje” je bez premca među sentimentalnim Mađarima, “mangupiranje” je omiljeni fazon kod Bugara – dok su Grci bili ti koji su u najvećoj meri dobili rezultat “utemeljenost u stvarnosti” i time potvrdili da aktuelne mere štednje utiču i na ovakve teme.

Razvijen od strane vodeće bugarske softverske i tehnološke kompanije “Konekto”, Viberov praznični bot je “razbio led” i priredio vatromet prazničnog slavlja širom našeg regiona! Tako je i ovaj zanimljiv vid upotrebe čet botova potvrdio da će brojne pogodne funkcionalnosti i usluge koje se mogu ponuditi korisnicima, biti sve češće primenjivane. Ako vam je početak ove godine obeležen srećom i dobrim raspoloženjem – Viberov praznični bot je bio jedan od prvih koji vam je to “prorekao”!

Neka ovo bude vreme optimizma, napretka, odlučnosti i kreativnosti – baš kao što ste prvi poželeli svojim najbližima tokom minulih praznika – putem Viberovog prazničnog bota!