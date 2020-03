U prvim danima 2020. godine pojedini gradovi u Srbiji postavili su rekorde na aplikacijama koje mere zagađenost vazduha, a Beograd je tokom zime u nekoliko navrata držao prvo mesto na listi najzagađenijih gradova na svetu. U nameri da napravi korak dalje u preuzimanju mera za očuvanje životne sredine, kompanija Vip je omogućila ljudima da prečiste vazduh u svom prostoru.

Glavni zagađivači – automobili sa neadekvatnim motorima, fosilna goriva u termoelektranama, kao i individualna ložišta, u kombinaciji sa vremenskim uslovima – doprineli su da kvalitet vazduha u pojedinim gradovima u Srbiji nosi oznaku „nezdrav“ i „veoma nezdrav“.

U skladu sa svojim opredeljenjem da podigne svest javnosti o zagađenju vazduha u zatvorenim prostorijama i doprinese očuvanju životne sredine, Vip je uvrstio u svoju ponudu prečišćivač vazduha Xiaomi Air Purifier 3H, koji će korisnicima omogućiti efikasno filtriranje čistog vazduha u svakom kutku njihovog doma.

Xiaomi Air Purifier 3H će vam pružiti mnogo više od smanjenja štetnih uticaja zagađenosti vazduha, jer utiče na celokupan kvalitet vazduha u prostoriji. Ovaj uređaj smanjuje uzročnike astmatičnih napada, smanjuje nivo ugljen dioksida u prostoriji, uništava neprijatne mirise od cigareta i kućnih ljubimaca, kao i alergene – prašinu, polen grinje, ambroziju, koji su najčešći uzročnici alergija.

Vip veruje da život i stanje prirode zavise od nas samih, i da svako od nas može doprineti stvaranju boljeg i zdravijeg okruženja. U okviru svoje inicijative Ekomotiviši Srbiju, Vip sprovodi različite aktivnosti usmerene na očuvanje životne sredine, vode, vazduha, popularizaciju reciklaže, kojima želi da podstakne javnost, biznis zajednicu, relevatne institucije i lokalne samouprave da uzmu učešće u rešavanju ekoloških pitanja od nacionalnog značaja.