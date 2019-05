Vive Pro Eye kreće sa prodajom u Evropi za 1.649 evra

Ovaj VR sistem poslovne klase dostupan je za kupovinu na Vive.com i u odabranim maloprodajama širom 25 država u Evropi

Kompanija HTC najavila je danas da Vive Pro Eye kreće sa prodajom u Evropi, po ceni od 1.649,00 EUR putem sajta Vive.com i u odabranim maloprodajama, dok će u drugim regionima postati dostupan tokom sledećih nekoliko nedelja. Vive Pro Eye, koji je predstavljen ranije ove godine na sajmu CES 2019, ima najnoviju tehnologiju praćenja očiju i postavlja standard za VR poslovne klase. Za poslovne korisnike u Evropi, Vive Pro Eye dolaziće u paketu sa Advantage, poslovnom licencom i dvogodišnjom garancijom za komercijalnu upotrebu. Advantage čija je cena 185,00 EUR (bez PDV-a) takođe pruža namensku podršku i servisne korisničke programe za Vive Enterprise proizvode.

Rešenje nove generacije za VR poslovne klase

Oslanjajući se na dizajn nagrađivanog modela Vive Pro, Vive Pro Eye stvoren je s potrebama profesionalnog korisnika na umu. Prednosti funkcionalnosti praćenja očiju modela Vive Pro uključuju:

Precizno praćenje očiju: Napravite izražajnije avatare za imerzivnije virtuelne interakcije u alatkama za sastanke i saradnju.

Napravite izražajnije avatare za imerzivnije virtuelne interakcije u alatkama za sastanke i saradnju. Dinamička okruženja za obuku: Simulirajte realistične scenarije i pružite korisnicima inteligentne povratne informacije o performansama.

Simulirajte realistične scenarije i pružite korisnicima inteligentne povratne informacije o performansama. Dublju analizu podataka: Zabeležite povratne informacije korisnika u realnom vremenu pomoću toplotnih mapa i praćenja pogleda kako biste dobili informacije o ponašanju korisnika i procesima odlučivanja.

Zabeležite povratne informacije korisnika u realnom vremenu pomoću toplotnih mapa i praćenja pogleda kako biste dobili informacije o ponašanju korisnika i procesima odlučivanja. Intuitivno korisničko iskustvo: Omogućite navigaciju menijem upravljanu pogledom kako biste eliminisali potrebu za kontrolerima i povećali udobnost korišćenja u okruženjima kao što su VR arkade ili zabava koja je zasnovana na lokaciji.

Vive Pro Eye iskorišćava prednost SteamVR™ 2.0 tehnologije praćenja kako bi omogućio fleksibilne demo prostore – od doživljaja prilikom sedenja do punog 10 m x 10 m prostora na nivou sobe za višekorisnička okruženja. Pružajući vodeće performanse u industriji, uređaj ima dual-OLED ekrane sa kombinovanom rezolucijom od 2880 x 1600 piksela i poboljšani dizajn slušalica.

Graham Wheeler, generalni direktor, HTC Europe prokomentarisao je: „Vive Pro je bio izabrano VR rešenje za mnoge firme širom sveta. Vive Pro Eye ovu tehnologiju pomera još jedan korak dalje, pošto zahtevi za VR-om poslovne klase rastu i razvijaju se. Od još efikasnijeg treninga do informativnije analitike podataka, on pruža profesionalnim korisnicima alatke kako bi oni mogli da nastave da poboljšavaju način na koji radimo pomoću VR-a“.

Optimizacija performansi uz selektivno renderovanje

Zahvaljujući integraciji funkcionalnosti praćenja oka, korisnici mogu da iskuse prednosti selektivnog renderovanja (foveated rendering) – procesa koji koristi tehnologiju praćenja oka kako bi se snaga GPU-a i CPU-a fokusirala tačno na mesto na koje korisnik gleda, da bi se povećala efikasnost izračunavanja i poboljšao kvalitet slike.

Na ovogodišnjem GTC-u (GPU Technology Conference), predstavnici NVIDIA, čiji RTX™ GPU-ovi zasnovani na Turing tehnologiji pružaju jedno od vodećih rešenja na tržištu za selektivno renderovanje, naveli su Vive Pro Eye kao odabrani VR uređaj za njihovu tehnologiju Variable Rate Shading (VRS – senčenje promenljive učestalosti). Na sajmu je Vive demonstrirao inovativna poslovna iskustva kompanija kao što je Zerolight, koji je prikazao BMW M Virtual Experience, proizvod razvijen pomoću rešenja kompanija NVIDIA i Vive. Ovo iskustvo omogućava potencijalnim korisnicima da konfigurišu, istraže i sede u svom digitalnom vozilu u razmeri 1:1.

„Vive Pro Eye je uzeo sve što je bilo odlično kod Vive Pro i podigao to na sledeći nivo,“ prokomentarisao je Chris O’Connor, tehnički direktor kompanije Zerolight. „Korišćenjem tehnologije praćenja oka ovog uređaja, u stanju smo da dodamo znatnu dodatu vrednost projektima naših klijenata pomoću selektivnog renderovanja i detaljnih informacija o ponašanjima korisnika.“

Specifikacije uređaja VIVE Pro Eye:

Ekrani: Dual AMOLED dijagonale 3,5 inča

Rezolucija: 1440 x 1600 piksela po oku (2880 x 1600 piksela kombinovano)

Frekvencija

osvežavanja: 90 Hz

Vidno polje: 110 stepeni

Zvuk: Uređaj sa Hi-Res sertifikacijom, slušalice (mogu se skinuti) sa Hi-Res sertifikacijom, podrška za slušalice visoke impedanse, poboljšana ergonomija slušalica

Ulaz: Dvostruki integrisani mikrofoni

Konekcije: USB-C 3.0, DP 1.2, Bluetooth

Senzori: SteamVR™ Tracking, G-senzor, žiroskop, senzor za blizinu, senzor koji meri rastojanje između zenica, praćenje očiju

Ergonomija: Olakšanje za oči podešavanjem rastojanja sočiva, podesivo rastojanje između zenica, podesive slušalice, podesiv remen

Specifikacije praćenja očiju:

Frekvencija izlaznih podataka praćenja pogleda

(binokularno): 120 Hz

Preciznost: 0.5°–1.1°

Kalibracija: u 5 tačaka

Merivo vidno polje: 110°

Izlazni podaci (za svako oko): Vremenska oznaka (uređaja i sistema), poreklo pogleda, pravac pogleda, položaj zenice, apsolutna veličina zenice, otvorenost očiju

Interfejs: HTC SRanipal SDK

Kompatiblnost sa 3D mašinom: Unity, Unreal