Wiko i Tinno udružuju snage kako bi zauzeli mesto glavnog proizvođača u industriji mobilne telefonije

Ovaj potez će sigurno ojačati poziciju kompanije Wiko i predstavlja korak dalje u zauzimanju mesta glavnog učesnika u svetskoj industriji mobilne telefonije. Wiko, francuski brend pametnih telefona, osnovan je 2011. godine u Maresju. Avantura je započela zahvaljujući bliskoj saradnji Laurenta Dahana i Jamesa Lina, predsednika Tinno grupe.

Oni su spojili individualne veštine i izgradili uspešnu priču, Wiko sa svojim iskustvom na polju marketinga, strategije usmerene ka potrošačima i jedinstvenoj organizaciji prodaje; i Tinno, sa svojim znanjem i iskustvom u oblasti industrije i proizvodnim kapacitetima.

Od tada, Tinno je povećao sopstvenu stručnost u istraživanju i razvoju, kao i projektovanju i proizvodnji, sa kapacitetom od 4 centra za istraživanje i razvoj i 2 proizvodna pogona. Istovremeno je Wiko prisutan u više od 30 zemalja širom sveta i zauzeo je mesto među TOP 5 brendova pametnih telefona u Evropi (Izvor: Open Market, Counterpoint).

Wiko je zauzeo mesto istaknutog partnera u globalnoj aktivnosti Tinno grupe. Integracija kompanije Wiko u Tinno grupaciju predstavljala je prirodan tok sa ciljem učvršćivanja partnerskog odnosa. Tim iz Marseja, koji je odredio i razvio jedinstven duha brenda, proizvoda, marketinške i prodajne delatnosti, sada će imati koristi koje proizlaze iz ojačane potpore i povećane agilnosti svojih kineskih kolega.

Ova dva lidera i dugogodišnja prijatelja će zajedno voditi Wiko i omogućiti ovoj kompaniji da dostigne viši nivo. Novo rukovodstvo odbora kompanije Wiko čine predsednik James Lin, glavni potpredsednik Laurent Dahan, potpredsednici Michel Assadourian i Julien Heang.

Laurent Dahan izjavio je sledeće: «Ovo zbližavanje zasnovano je na industrijskim i deoničkim razlozima. Tinno je naš partner već od osnivanja kompanije Wiko, i sada se zajedno možemo pohvaliti s više od 30 miliona korisnika u više od 30 zemalja širom sveta. Ova nova faza je temeljni korak u ostvarenju potreba i zahteva naših potrošača kojima ćemo ponuditi široki spektar inovativnih proizvoda».

James Lin izjavio je: «Wiko je izvanredan brend koji danas pruža sve potrebne prednosti za osvajanje novih potrošača širom sveta. Jačanje saradnje sa Tinno korporacijom će nam vrlo skoro omogućiti da zakoračimo u nove pohode čime će Wiko postati prepoznatljiv brend širom sveta.»

Ujedinjeni u 2018. godini, zadovoljni smo što možemo predstaviti novosti na sajmu MWC 2018. Radujemo se vašem dolasku na redovnu konferenciju za štampu u ponedeljak, 26. februara u 16.00 časova (Hala 6 – Štand 6A30).