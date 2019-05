Wiko nastavlja globalnu ekspanziju ulaskom na tržište SAD was last modified: by

Kompanijanastavlja svoju globalnu ekspanziju, i to ulaskom na tržište SAD. Brandi Kang, izvršni direktor kompanije Wiko u SAD naglasio je u saopštenju za javnost: “Severnoameričko tržište ima ogroman potencijal za brend kao što je Wiko. Naši industrijski i istraživačko-razvojni kapaciteti, kao i snaga našeg evropskog porekla, otvaraju mnogo mogućnosti za predviđanje i ispunjavanje zahteva lokalnih operatera i partnera. Naš cilj je da vrlo brzo postanemo značajan igrač u SAD-u. ” Wiko je sada prisutan u više od 30 zemalja Evrope, Afrike, Bliskog Istoka i Azije. U Zapadnoj Evropi, Wiko zauzima stabilnu #4 poziciju u veoma konkurentnom okruženju mobilne industrije. godine. Otvaranjem SAD, brend ulazi u novo doba svog razvoja širom sveta.