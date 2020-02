Wiko View4

WIKO se može pohvaliti da se njegov DNK odlikuje željom da tehnologiju učini dostupnom. Vodeći se ovom strategijom, ove godine brend produbljuje svoju usredsređenost na autonomiju baterije. Budući da ste uvek u pokretu i da život nikad ne spava, potrebna vam je snaga da napunite sve te sate. View4 je opremljen baterijom koja traje izrazito dugo i koja vas neće ostaviti cedilu puna 3 dana, bez obzira šta se dogodilo! Pružajući uvek sve veću vrednost, View4 se odlikuje trostrukom kamerom i velikom memorijom.

View4 ne planira da odustane! Njegova ogromna baterija od 5000 mAh je spremna za zahtevne korisnike i pruža trodnevnu upotrebu sa samo jednim punjenjem. Zahvaljujući optimizaciji softvera i hardvera, procesor kod View4 troši manje snage od onih iz prethodne generacije. Dalje, WIKO sarađuje sa priznatom laboratorijom SmartViser, koja telefone podvrgava strogim testovima, kako bi kasnije mogao da garantuje najviši nivo autonomije kod svih WIKO pametnih telefona.

PAMETNA TROSTRUKA KAMERA

PROFESIONALNO ISKUSTVO OBRAĐIVANJA SLIKA

Zahvaljujući View4 trostrukoj zadnjoj kameri, snimićete fotografije pune boja i all-inclusive fotografije na profesionalnom nivou! Senzor od 13MP hvata bez muke fotografije i portrete u svakoj situaciji. Opremljen je AI pametnim karakteristikama za automatsko prepoznavanje i podešavanje scene. Podelite tačno ono što vidite bez odsecanja prizora ili odmicanja. Besprekorno prilagođena 114° Super Wide Angle kamera učiniće jednostavnim snimke panorama i velike grupne fotografije. A šta je sa zamućenim efektom? Kamera od 13MP radi zajedno sa svojim 2MP dubinskim senzorom u Bokeh modu za izvanredne efekte zamućenja.

MAKSIMALAN PROSTOR ZA SKALDIŠTENJE I OCTA-CORE

IZRAZITO VELIKA MEMORIJA. SNAŽNA EFIKASNOST.

Bez brige! Prostor je osiguran za čuvanje vaših podataka zahvaljujući 64GB interne memorije. Možete sačuvati 4000 fotografija, ili 50 epizoda vaše omiljene serije ili 300 muzičkih albuma ili 140 igrica. I kao vrhunac svega, povećajte vašu memoriju do 256GB pomoću microSD kartice.

Sa ugrađenim snažnim octa-core A25 procesorom i 3GB RAM memorije, podržana je neograničena upotreba vaših aplikacija i igrica na velikoj brzini.

FULL SCREEN / MODERAN DIZAJN

EKRAN ZA POTPUNI DOŽIVLJAJ

Pronađite nove View4 funkcije na velikom 6.52” displeju za izrazito uranjajuće iskustvo. HD+ prikaz donosi najpogodniju vizualnu udobnost. Duboki doživljaj je osiguran zahvaljujući minimalističkom ekranu bez ivica u V-obliku. Prošireni 20:9 wide screen i minimalni usek obezbeđuju više korisnog prostora za oživljavanje igrica i video zapisa.

ZAKORAČITE U KOSMIČKI SVET

Nadahnuti noćnim nebom, boje i odrazi svetla otkrivaju vašu posebnu stranu s novim Cosmic Blue, Cosmic Gold ili Cosmic Green sjajnim okvirom sa efektom ogledala. Napravite ličnu dugu pomoću blještavih efekata naginjanjem zadnjeg covera ispod izvora svetlosti. Nijansirana ivica obavija svaku krivinu dizajnom punim boja.

DUGME ZA GOOGLE ASISTENTA

BRZI PRISTUP FUNKCIJAMA

Jednostavnim dodirom integrisanog dugmeta za Google Asistenta otvara se Walkie Talkie mod u kom možete direktno uputiti Google da vam podesi alarm, ažurira kalendar, proveri vremensku prognozu, uključi lampu itd. Nema potrebe gubiti vreme na otključavanje vašeg telefona ili na pokretanje glasom i izgovaranjem “OK Google”.

WIKO IZVORNA DODATNA OPREMA

Izvorna prilagođena Wiko dodatna oprema naglašava vrhunski dizajn uređaja View4, s dodatnom zaštitom i ergonomskim funkcijama.

TANKA SMART FOLIO ZAŠTITA

Unapređena smart folija ima pametni prozor s diskretnim interfejsom za brzi pregled vaših poziva, notifikacija i muzike, sve u jednom. Naglasak je na udobnosti zahvaljujući lakom hvatu i mogućnosti samostalnog stajanja, koja je kao stvorena za igrice i filmove. Sveži, tanki dizajn je istovremeno moderan i praktičan. Dostupan je u 2 nijanse: Smoked Grey i Smoked Bleen.

HIBRIDNA ZAŠTITNA MASKA

Zaštitna maska se odlikuje prozirnim dvostrukim materijalom za dodatnu zaštitu. Njegova tvrda zadnja navlaka čuva View4 od iznenadnih padova i udaraca, dok se prednji preklapajući meki okvir lako otvara i zatvara.

KALJENO ŠTAMPANO STAKLO

Kaljeno štampano staklo osigurava potpunu zaštitu od udaraca i ogrebotina. Izrazito otporan zaštitni sloj odlikuje se prevlakom protiv otisaka prstiju i istovremeno čuva ekran osetljiv na dodir.

View4 će biti dostupan krajem marta 2020. Pratite View4 zajedno s ostalim novim proizvodima koje ćemo predstaviti ove godine.