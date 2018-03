Xperia Ear Duo biće lansiran na proleće 2018. kao inovativni pogled na bežični headset

Sony Mobile Communications (“Sony Mobile”) danas je najavio da će Xperia Ear Duo biti dostupan na proleće 2018., od održavanja Mobile World Congress-a 2018.

“Xperia Ear Duo predstavlja sve ono što smo naučili tokom skoro celog veka istraživanja zvuka i akustike”, rekao je Hiroši Ito, zamenik odgovornog za Smart Product Business Group u Sony Mobile Communications-u. “Ear Duo je prvi bežični headset koji omogućava revolucionarno iskustvo dualnog slušanja – reč je o mogućnosti slušanja muzike i notifikacija simultano sa zvukovima iz sveta koji vas okružuje.”

Priznati koncept primenjen na komercijalnom proizvodu: Xperia Ear Duo je napravljen kao nova vizija bežičnog headset-a

Xperia Ear Duo sadrži Dual Listening tehnologiju, tako da možete da slušate muziku i primate obaveštenja, dok simultano slušate zvukove okruženja ili razgovore. Bilo da slušate muziku tokom vežbanja ili dok ste u putu, ovo je neprikosnoveno ambijentalno iskustvo.

Prostorni akustični kondutkor, razvijena od strane Sony-jevog internog tehnološkog inkubatora Future Lab Program™, omogućava da zvuk generisan i iza uha, putem drajvera jedinice, bude transmitovan direktno u uho. Posebno dizajnirano prstenasto pojačanje okružuje ušni kanal, kako bi se vaša muzika bezgranično stopila sa zvukovima iz vaše okoline.

Jačina zvuka se inteligentno prilagođava bazirano na vašoj okolini i pozadinskim zvucima, sa Sony-jevom Clear PhaseTM audio tehnologijom, koja eliminiše disperziju zvuka za kristalno jasno slušanje.

Pametna asistencija, kada vam je potrebna

Pokrenut sa Sony-jevim “SPRITZER” čipom, koji troši izuzetno malo energije, i sofisticiranom multi-senzor platformom , “Daily Assist3” dodatak će prepoznati vreme, lokaciju i aktivnosti kako bi vam ponudio relevantne informacije tokom dana – podsećajući vas, kada se približite vašoj kancelariji – kada je vaš naredni sastanak, ili iščitavajući poslednje naslove vesti.

Xperia Ear Duo takođe reaguje na pokrete glave – napredni senzori vam dozvoljavaju da odgovorite na poziv ili da ga odbijete odmahujući ili klimajući glavom, ili da preskačete pesme pomerajući glavu levo-desno. Takođe, možete kontrolisati vašu muziku i jačinu iste.

Kontrola glasom je takođe ugrađena sa fleksibilnim pristupom najčešće korišćenim ličnim asistentima, bilo da je u pitanju Google asisten ili Siri. Quad mikrofon formiranjem snopa izoluje zvuk vašeg glasa, odbacujući spoljašnju buku kako bi vam pomogao da postavite podsetnike, pošaljete poruke, obavite pozive ili pokrenete aplikaciju, i to sve slobodno i jednostavno.

Dizajniran da pruži osećaj slobode

Načinjen od izdržljivog nerđajućeg aluminijuma i mekane gume, Xperia Ear Duo leži ispod uha kako bi izbegao kontakt sa naočarama ili nakitom.

Bićete u mogućnosti da uživate u slušanju muzikr čak i do četiri sata od jednog punjenja, a inovativna kompaktna futrola funkcioniše i kao punjač, obezbeđujući do tri puta više snage kada ste u pokretu. Štaviše, futrola nudi opciju brzog punjenja, pružajući vam dva sata slušanja sa samo dvanaest minuta punjenja.

Prateća aplikacija biće dostupna za besplatno skidanje na Google Play Store-u i Apple App Store-u.