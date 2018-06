ZTE američkoj vladi plaća 1,4 milijarde kako bi opstao

Vlada Sjedinjenih Američkih Država je pogodila novi dogovor sa kineskim telekomunikacionim džinom ZTE-om, rešavajući kontroverzu koja je kinesku firmu dovela u opasnost.

Ugovor zahteva da ZTE plati dodatnu kaznu od milijardu američkih dolara i uplati dodatnih 400 miliona evra za pokrivanje eventualnih budućih prekršaja, navodi se u saopštenju Ministarstva trgovine SAD.

Ove kazne dolaze nakon što je ZTE Sjedinjenim Državama već isplatio 892 miliona dolara po poravnanju iz 2017. godine.

Preduzeće je takođe dužno da promeni čitav svoj odbor direktora i angažuje stručnjake iz oblasti zakonske regulative, koji će se prijaviti Odeljenju za trgovinu SAD, na rok od 10 godina.

Zauzvrat, Vašington će izuzeti kompaniju sa liste sankcija. U aprilu je Vašington zabranio prodaju ključnih američkih komponenti kompanijama zbog navoda da su višestruko kršile sankcije.