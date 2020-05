Nokia 1.3 sada dostupan i u Srbiji

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je danas dostupnost Nokia 1.3 pametnog telefona u Srbiji. Ovaj pristupačan model fanovima donosi modernu tehnologiju i novi operativni sistem Android 10 (Go izdanje).

Kao jedan od prvih uređaja koji dolazi sa Camera Go aplikacijom, tehnologijom za fotografisanje u uslovima slabe osvetljenosti podržanom veštačkom inteligencijom, Gallery Go aplikacijom i svetlim HD+ ekranom od ivice do ivice, Nokia 1.3 vam omogućava da vidite baš sve bilo da ste unutra ili napolju. Nokia 1.3, kao jedan od prvih modela koji se isporučuje sa Android 10 sistemom (Go izdanje).

Donosi još veću brzinu, unapređenu bezbednost i veliki broj dostupnih aplikacija. Osim toga, uvek ćete biti u toku sa svim inovacijama i iskustvom koje vremenom postaje sve bolje uz uređaj koji je spreman za Android 11 (Go izdanje).

Moderna tehnologija u pristupačnom uređaju

Nokia 1.3 dolazi sa sjajnim HD+ ekranom od ivice do ivice, dijagonale 5,71 inča. Ovaj model korisnicima pruža odlično vizuelno iskustvo čak i u uslovima jake osvetljenosti, sa osvetljenjem od 400 nita. Nokia 1.3 poseduje tehnologiju za fotografisanje u uslovima slabog osvetljenja koja je potpomognuta veštačkom inteligencijom, što znači da sada možete napraviti prelepe fotografije čak i u mraku. Pored glavne kamere od 8 MP sa auto fokusom i LED blicem, Nokia 1.3 poseduje prednju kameru od 5 MP i opciju za poboljšanje osvetljenosti tako da sada vaše selfi fotografije možete da podignete na viši nivo.

Nokia 1.3 je jedan od prvih pametnih telefona koji poseduje aplikaciju Camera Go. Camera Go aplikaciju kreirao je Google i napravljena je tako da bude brza i da beleži prelepe fotografije, a da pritom fanovi ne moraju da brinu o prostoru za njihovo skladištenje. Ova aplikacija na bazične pametne telefone donosi funkcije kao što je Portrait Mode, a uz fokus na subjekt vaše fotografije dobijaju profesionalni izgled. Što je još važnije Camera Go prati koliko vam je ostalo prostora za skladištenje fotografija i video zapisa i pomaže vam da upravljate tim prostorom kako nikada ne biste propustili priliku za dobar snimak.

Ovaj pametni telefon elegantno uravnotežuje performanse sa baterijom koja je napravljena da traje duže kako bi fanovi mogli da fotografišu po ceo dan. Nokia 1.3 pametni telefon pruža brzinu koja vam je potrebna zahvaljujući optimizovanoj mobilnoj platformi Qualcomm® 215 Mobile Platform i bateriji od 3000mAh koja traje po ceo dan.

Efikasna veštačka inteligencija u kombinaciji sa klasičnim nordijskim dizajnom

Vreme je dragoceno – zato pametni telefon Nokia 1.3 efikasnost stavlja na prvo mesto. Fanovi mogu da koriste vizuelnu pretragu za čitanje naglas i da prevode tekstove uz pomoć usluge Lens u aplikaciji Google Go. Ljubitelji putovanja jednostavno mogu da skeniraju tekst koji ne razumeju, i on će biti pročitan naglas ili preveden sa drugog jezika.

Fotografisanje u pokretu?

Nokia 1.3 je jedan od prvih pametnih telefona koji ima aplikaciju Gallery Go integrisanu sa aplikacjom Camera Go, što deljenje slika čini još jednostavnijim. Uštedite vreme prilikom traženja odgovarajuće slike čak i kada ste oflajn, Gallery Go automatski organizuje vaše fotografije tako da lako možete pronaći svoj omiljeni selfi, a pri tome i uživati u funkcijama za editovanje fotografija uz samo jedan dodir.

Nokia 1.3 je takođe prvi od Nokia 1 telefona koji ima taster rezervisan isključivo za aplikaciju Google Assistant, što pruža veliku pomoć. Fanovi mogu postavljati pitanja, videti svoj raspored i čak prigušiti svetla pritiskom na taster koji uči i adaptira se pri svakom korišćenju.

Deljenje podataka

Efikasnost ne treba da podrazumeva kompromitovanje vaših podataka. Sa Nokia 1.3 pametnim telefonom možete bolje odrediti svoje mesečne planove o podacima, koristeći sjajne funkcije za čuvanje podataka koje vam omogućuju da izaberete koje aplikacije koriste vaše podatke i kada. Na primer, uz YouTube Go fanovi mogu uživati u svojim omiljenim programima dok su u pokretu; izaberite opciju reprodukcije i čak preuzmite video snimke koje ćete gledati kasnije oflajn, bez dodatnih troškova.

Nokia 1.3 takođe ne pravi kompromise ni kada je reč o stilu. Funkcija i dizajn se objedinjuju u pametnom telefonu Nokia 1.3 koji sadrži sva obeležja nordijskog dizajna, od glatkog staklenog ekrana i elegantne poleđine sa 3D nano teksturom i izdržljivim kućištem, do prelepog ali temeljnog završnog sloja.

Android 10 (Go izdanje)

Nokia 1.3, kao jedan od prvih modela koji se isporučuje sa Android 10 (Go izdanjem) sistemom, donosi još veću brzinu, unapređenu bezbednost i veliki broj dostupnih aplikacija. Očekujte još brže korisničko iskustvo sa aplikacijama na sistemu Android 10 (Go edition) koje se sada pokreću za 10% brže nego na Android 9 sistemu (Go izdanje). Android 10 (Go izdanje) takođe uključuje nove načine šifrovanja koji pružaju isti nivo bezbednosti podataka kao bilo koji drugi Android uređaj, bez ugrožavanja performansi.

Sa prilagođenom veličinom aplikacija, više prostora za skladištenje i većom kontrolom nad načinom čuvanja sadržaja, Android 10 (Go edition) pomaže vam da uštedite prostor kad god je to potrebno. Osim toga, uvek budite u toku sa svim inovacijama uz uređaj koji je spreman za Android 11 (Go izdanje). Kao deo našeg obećanja da korisnicima pružimo iskustvo koje vremenom postaje sve bolje, Nokia 1.3 će dobijati garantovana mesečna bezbednosna ažuriranja tokom tri godine i dve godine ažuriranja operativnog sistema.

Nokia 1.3 biće dostupan u bolji uglja.