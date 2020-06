Android 10 (Go izdanje) nadogranja za Nokia 1 Plus

Kompanija HMD Global, dom Nokia telefona, najavila je da je Nokia 1 Plus pametni telefon dobio nadogradnju za Android 10 (Go izdanje), učvršćujući tako posvećenost kompanije da omogući najnovije OS iskustvo širom svog portfolia. Nokia 1 Plus je jedan od prvih uređaja u ovom cenovnom segmentu koji je dobio ažuriranje na Android 10 (Go izdanje). Ovo znači da je do sada 13 Nokia pametnih telefona dobilo nadogradnju na najnoviji Android operativni sistem od njegovog zvaničnog objavljivanja.

Nokia pametni telefoni održavaju svoju poziciju lidera kada su u pitanju brza ažuriranja operativnog sistema i ponovo su na čelu uvođenja najnovijeg Android 10 operativnog sistema. Kompanija HMD Global učvršćuje svoju posvećenost da Nokia telefone vremenom učini sve boljim.

Nokia 1 Plus

Nokia 1 Plus dolazi sa tri godine zagarantovanih mesečnih bezbednosnih ažuriranja i nadogradnjama operativnog sistema tokom dve godine. Prema istraživanju kompanije Counterpoint, Nokia telefoni su brend koji najbrže obezbeđuje najnovije softverske nadogradnje, pokrivajući 94% svog portfolija, demonstrirajući na ovaj način svoju posvećenost doslednim ažuriranjima softvera, uključujući i osnovne pametne uređaje.

Sada su Nokia 1 Plus, Nokia 4.2, Nokia 6.2, Nokia 8 Sirocco, Nokia 7.2, Nokia 2.3, Nokia 3.2, Nokia 2.2, Nokia 7 Plus, Nokia 6.1, Nokia 7.1, Nokia 9 PureView i Nokia 8.1 nadograđeni na Android 10.

Brojne funkcije koje donosi Android 10

Fanovima Nokia telefona dostupne su brojne funkcije koje donosi Android 10 uključujući:

Camera Go: aplikacija koju je razvio Google, napravljena je tako da bude brza i da beleži prelepe fotografije. Donosi funkcije kao što je Portrait Mode, a uz fokus na subjekt vaše fotografije dobijaju profesionalni izgled.

Gallery Go: Uštedite vreme prilikom traženja odgovarajuće slike čak i kada ste oflajn i uživajte u funkcijama za editovanje fotografija uz samo jedan dodir.

Assistant Go: Pošaljite poruku koristeći svoj glas ili saznajte odgovore na važna pitanja – kao na primer kakvo vas vreme očekuje naredne nedelje? Ili ko je pobedio na utakmici?

Još veća brzina, unapređena bezbednost i veliki broj dostupnih aplikacija.

Novi načini šifrovanja koji pružaju isti nivo bezbednosti podataka kao bilo koji drugi Android TM uređaj, bez ugrožavanja performansi.

uređaj, bez ugrožavanja performansi. Prilagođena veličina aplikacija omogućava vam veću kontrolu nad skladištem vašeg telefona

[1] Vreme objavljivanja nadogradnje zavisi od tržišta i operatera