Nutanix pozicioniran kao lider na tržištu Hiperkonvergirane infrastrukture

Kompanija Nutanix je prepoznata po mogućnostima koje donosi u oblasti hiperkonvergirane infrastrukture i pozicionirana kao najefikasnija među proizvođačima, četvrtu godinu za redom

Nutanix, lider u poslovnim cloud rešenjima, ponovo je pozicioniran kao lider na tržištu softvera hiperkonvergirane inftastrukture u „Magic Quadrant” izveštaju kompanije Gartner, na osnovu istraživanja tržišta za 2020. godinu. Nutanix je prepoznat po svojim softverskim mogućnostima za hiperkonvergiranu infrastrukturu i kao takva, kompanija je pozicionirana na samom vrhu u poređenju sa svim ostalim proizvođačima.

Sve više kompanija zahteva softverski definisana rešenja za sprovođenje svojih kritičnih IT inicijativa i napora u digitalnoj transformaciji. Prema Gartneru, tržište softvera HCI ima dva različita tipa klijenata: oni koji traže hibridna rešenja za povezanje sa javnim cloudom i oni koji žele da efikasno reše probleme vezane za specifične niše ili izazove koji su geografski zahtevni. Kao rezultat toga Gartner je usredsredio ovogodišnji Magični Kvadrant za softver hiperkonvergirane infrastrukture isključivo na proizvođače koji mogu da pokreću svoja rešenja na više hardverskih platformi. Ovo je važan pomak u industriji i snažna potvrda strateškog prelaska kompanije Nutanix sa proizvodnje hardvera na proizvodnju softver, pre više od dve godine.

„Ova godina je za Nutanix bila uspešna po pitanju rasta uprkos globalnoj neizvesnosti, jer su naši klijenti iskoristili naša pouzdana, efikasna i ekonomična IT rešenja za svoje potrebe tokom COVID krize, a i koja će moći da koriste u buduće. Nastavili smo da inoviramo i jačamo naš softver za hiperkonvergiranu infrastrukturu, za koji verujemo da je doprineo našem plasmanu u ovogodišnjem Magičnom Kvadrantu, istovremeno proširujući našu hibridnu cloud infrastrukturu na javni cloud, počev od AWS-a “, rekao je Rajiv Mirani, glavni tehnološki direktor u Nutanixu. „Verujemo da nas od konkurencije izdvaja arhitektonska različitost našeg softvera, koja omogućava klijentima da izvrše gotovo svako radno opterećenje u multicloud okruženju, kao i naš neumoljivi fokus na zadovoljstvo klijenata.“

Ovo pozicioniranje sledi nakon nekoliko važnih najava Nutanixa koja predstavljaju viziju kompanije o budućnosti IT-a, od pokretanja Nutanix klastera na AWS-u, najave Nutanix klastera na Azure-u i izlaska novog multicloud rešenja Karbon Platform Services. Nutanix veruje da je ključ digitalne transformacije u objedinjenim hibridnim i multicloud rešenjima, koja besprekorno spajaju virtuelizovana i matična IT okruženja u cloudu, kako bi preduzećima pružila fleksibilnost i jednostavnost, koja im je potrebna za uspeh.

„Nutanix ne samo da konvergira tehnologije, već nam je njihov softver omogućio da konvergiramo infrastrukturu, timove i mogućnosti“, rekao je Kevin Priest, viši direktor, The Home Depot. „Kombinovanjem IT stručnjaka u jednu operativnu grupu, sada možemo da vidimo naše celokupno okruženje, radimo u saradnji jedni sa drugima i donosimo bolje odluke za posao. Naše partnerstvo sa Nutanixom za IT omogućava vidljivost, efikasnost i inovacije.“