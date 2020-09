Online servisi mogu da zbliže ljude

Izveštaj kompanije Kaspersky pod nazivom More Connected Than Ever Before: How We Build Our Digital Comfort Zones otkriva da 46% ispitanika rado deli striming servise sa svojim ukućanima. Ipak, trećina (32%) se oseća nesigurno povodom bezbednosti svojih naloga jer nisu upoznati sa digitalnim navikama svojih ukućana.

Restrikcije usled COVID-19 pandemije i neophodnost provođenja vremena u kući uticali su na način na koji ljudi pristupaju digitalnim servisima, čineći ih svesnijim kada je reč o bezbednom korišćenju interneta, kako njihovom tako i njihovih ukućana. Ova situacija je podrazumevala i korišćenje istih naloga za platforme za zabavu unutar jednog domaćinstva, a ljudi su takođe otkrivali nove informacije o ponašanju ukućana na internetu.

Imajući ovo na umu, istraživanje je pokazalo da onlajn servisi mogu da zbliže ljude i da su ljudi spremni da dele informacije o ličnim nalozima kako bi njihovi ukućani imali zajednički pristup tim nalozima. Osim deljenja informacija za pristup striming platformama, trećina (33%) ispitanika kaže da sa svojim ukućanima dele informacije o onlajn servisima za usluge kao što su eBay ili Amazon Prime. Osim toga, 30% ispitanika priznaje da dele svoje naloge za dostavu hrane, kao što je Deliveroo, kao i svoje onlajn pretplate za igranje igrica (npr. Xbox Live).

Međutim, istovremeno, nisu svi ispitanici sigurni u to koliko njihovi ukućani obraćaju pažnju na bezbednost prilikom korišćenja interneta, i da li će to uticati na njihove digitalne navike. Na primer, 43% kažu da su zabrinuti povodom povećane onlajn aktivnosti na striming servisima ili platformama za igranje igrica. Jedna od četiri osobe (24%) oseća anksioznost zbog mogućnosti da će digitalne navike njihovih ukućana uticati na brzinu interneta i stoga uticati na njihov performans prilikom igranja igrica onlajn.

“Život u zajedničkom smeštaju je uobičajen za moderni život i mnoga domaćinstva moraju da dele svoju internet konekciju i pristup raznim servisima. Često gradimo prijateljski odnos sa svojim cimerima, što olakšava deljenje onlajn servisa, kako bi svi imali korist bez ikakvih neprilika. Nažalost, ukoliko ne obratimo pažnju na način na koji delimo svoje lične podatke, čak i sa svojim ukućanima, veće su šanse da će ih otkriti ljudi ili grupe kojima ne verujemo. Kako bi obezbedili da do toga ne dođe, neki servisi imaju posebna pravila kako bi pomogli ljudima da koriste istu pretplatu bez potrebe za deljenjem lozinki. Bilo da živite sa drugima ili ne, preporučujemo da zaštitite svoje uređaje i informacije za logovanje korišćenjem snažnih sajber bezbednosnih rešenja kako biste osigurali bezbednost svojih informacija,” komentariše Endru Vinton (Andrew Winton), potpredsednik marketinga u kompaniji Kaspersky.

Kako bi pomogla da očuvaju bezbednost svojih uređaja, kompanija Kaspersky ljudima koji žive sa porodicom ili cimerima savetuje sledeće:

Nemojte da klikćete na linkove koji su podeljeni putem nepoželjnih ili sumnjivih i-mejlova. Najpre, proverite da li su pošiljaoci autentični tako što ćete proveriti da li možete da posetite zvanični veb-sajt

Nemojte da delite lične informacije ili odobravate pristup svojim nalozima trećim stranama osim ukoliko je to zaista neophodno. To će umanjiti šanse da se oni pronađu na internetu

Koristite sveobuhvatno bezbednosno rešenje kao što je Kaspersky Password Manager kako biste generisali i obezbedili jedinstvene lozinke za svaki nalog, i odoleli iskušenju da ponovo koristite istu lozinku, iznova i iznova

Instalirajte pouzdano bezbednosno rešenje kao što je Kaspersky Security Cloud. Njegova Account Check opcija štiti podatke o vašem nalogu i obaveštava vas ukoliko dođe do kompromitovanja vaših ličnih podataka

Kako bi pomogla ljudima u toku pandemije, a i posle nje, kompanija Kaspersky je objavila savete koji se odnose na bezbednu izgradnju digitalne zone komfora. Na primer, možete da naučite kako da zaštitite svoj digitalni život kao i to kako da bezbedno delite svoje onlajn pretplate.