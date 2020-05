Dve velika PlayStation 4 gejming hita stižu uskoro

The Last of Us Part II

Hermen Hulst, prvi čovek svih razvojnih studija u okviru Sony Interactive Entertainment-a, otkrio je kada će igrači širom sveta moći da zaigraju dve željno iščekivane PlayStation 4 ekskluzive The Last of Us Part II i Ghost of Tsushima.

Kako se situacija po pitanju globalne distribucije igara polako popravlja, Hulst je na zvaničnom PlayStation Blogu otkrio da će igra The Last of Us Part II biti objavljena širom sveta 19. juna. Nakon toga, za manje od mesec dana, PS4 igrači će imati priliku da iskuse još jedan ekskluzivni naslov od koga se puno očekuje, igru Ghost of Tsushima koja stiže 17. jula.

„Želim lično da čestitam i zahvalim razvojnim timovima Naughty Dog i Sucker Punch Productions na njihovom vrednom i predanom radu. Svi znamo da u današnjim okolnostima nije lako doći do finalnog cilja i jedva čekamo da igrači širom sveta zaigraju The Last of Us Part II i Ghost of Tsushima, koji stižu uskoro,“ naveo je prvi čovek Sonijevih razvojnih studija.

“The Last of Us Part II” kašnjenje

The Last of Us Part II trebao je izaći 29. maja ekskluzivno za PlayStation 4 i biti jedna od poslednjih velikih igara koje će biti dostupne za tu veoma popularnu konzolu prepunu izvrsnih ekskluziva. Zahvaljujući globalnoj pandemiji sada ne znamo kada će se to dogoditi, pa ćemo se za dovršavanje priče Ellie, Joela i cele ostale ekipe u njihovoj nimalo lepoj post-apokalipsi morati još strpeti.

Ekipa Naughty Doga je rekla da će podeliti nove informacije čim ih budu imali, a do tada nam žele da budemo zdravi i zahvalni su na podršci i razumevanju koje im fanovi pružaju. Sve što je do sada objavljeno za ovu igru možete potražiti na službenim stranicama.