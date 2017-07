Game Ready za Lawbreakers – i spremni za deljenje!

GeForce Game Ready drajveri pružaju ultimativno gejmersko iskustvo od prvog dana za najnovije i najveće igre, i dodatno optimizuje i poboljšava igre koje već igrate. Našim najnovijim drajverom donosimo vam novine i optimizaciju za zvaničan izlazak Lawbreakersa, veliku grafičku nadogradnju EVE: Valkyrie, Early Access izdanje Fortnitea, zvaničan izlazak ARK: Survival Evolveda i izdanje Hellblade: Senua’s Sacrificea .

Game Ready za Lawbreakers, Ark Survival Evolved, Dark and Light i Hellblade: Senua’s Sacrifice!

Dostupan na dan ili pre dana izlaska, NVIDIA Game Ready drajveri pružaju najbolje iskustvo za GeForce gejmere u ovim naslovima jer NVIDIA inženjeri rade do poslednjeg trenutka kako bi optimizovali performanse i usavršili gejmplej.

A kao dodatnu potvrda kvaliteta, svaki Game Ready drajver ima Microsoftov WHQL sertifikat. Ovaj drajver podržava zvanična izdanja LawBreakers, ARK: Survival Evolved, Dark and Light i Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Spremni da podelite svoje najveće gejmerske trenutke



Novi drajver donosi GeForce Gamers Game Ready podršku za tri naslova koja su inkorporirala NVIDIA Gameworks tehnologije: Lawbreakersi NVIDIA ShadowPlay Highlights, kao i ARK: Survival Involved i Dark and Light i NVIDIA Ansel.

NVIDIA Highlights, koji je premijerno prikazan u Lawbreakersu, automatski snima najbolja dostignuća u igri i kao video i kao skrinšot. Integrisan direktno u igru, zna tačno kada će se magični trenutak dogoditi – bilo da je u pitanju borba sa glavnim protivnikom ili serija pogodaka – i automatski će ih snimiti koristeći ShadowPlay tehnologiju.

Kada se sesija završi, ShadowPlay Highlights će vam predstaviti vaše najsvetlije momente kako biste mogli da opet proživite svoje pobede ili ih podelite sa svojim prijateljima na Facebooka, YouTubeu, or Imguru.

Ansel je revolucionaran način da pravite fotografije u igri. Kadrirajte svoje snimke iz igre iz bilo koje pozicije, prilagođavajte ih sa post-process filterima, snimajte HDR slike u visokom formatu i podelite svoje snimke u 360 stepeni putem vašeg mobilnog telefona, PC-a ili VR hedseta. Saznajte više o ovim mogućnostima na Ansel Technology stranici.

Game Ready pre izlaska! – Fortnite Early Access



Postoji samo jedna šansa za prvi utisak, a to važi i za igre. NVIDIA vredno radi na tome da prvi utisak svake igre bude dobar, čak i kada je igra još uvek u razvoju. S tim u vidu, novi Game Ready Driver donosi i podršku za early access verziju Fortnitea.

Budući da je akciona pucačina, Fortnite se najbolje igra u 60 frejmova po sekundi ili više, a sa GeForce GTX 10- serijom grafičkih kartica to često možete i sa najjačim podešavanjima. Pri rezoluciji od 1920×1080, GeForce GTX 1060 je GPU koji vam treba, blistavo prevazilazeći oznaku od 60 FPS na našim testovima.

Pri rezoluciji od 2560×1440, preporučujemo GeForce GTX 1070, a kad je u pitanju rezolucija od 3840×2160, samo će GeForce GTX 1080 Ti biti dovoljna, mada ćete morati da smanjite malo nivo detalja kako biste održali stabilnih 60 frejmova po sekundi.

Koristite GeForce Experience, dobijte Mass Effect: Andromeda



Kao deo naše tradicije nagrađivanja GeForce gejmera, poklanjamo kopije igre Mass Effect: Andromeda odabranim korisnicima GeForce Experiencea. Pobednici će biti informisani putem notifikacija u samom GeForce Experience klijentu u utorak, 1. avgusta. Da biste se kvalifikovali, potrebno je da preuzmete i ulogujete se na GeForce Experience, a onda izaberete da primate obaveštenja od NVIDIA-e.

Kodovi za Mass Effect: Andromedu tek su najnovija nagrada za gejmere koji se igraju na GeForce karticama. Još od jula 2016. godine, NVIDIA je zahvalna svojim vernim GeForce Experience igračima tako što im je poklonila: ograničenu seriju GeForce GTX replica USB fleš drajvova, MSI VR-Ready notebook računare, HTC Vive sisteme, GeForce GTX 1080 Ti kartice, SHIELD Android televizore, i pune verzije igara Overwatch, Gear of War 4, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2, For Honor i mnogih drugih.