GeForce gejmeri su od danas spremni za Warhammer 40.000

Kompanija NVIDIA je danas izdala novi Game Ready drajver za igre Heroes of the Storm 2.0 i Warhammer 40,000: Dawn of War 3. Uz to, drajver je takođe optimizovan i za tri nove VR igre, Batman: Arkham VR, Rick and Morty: Virtual Rick-ality i Wilson’s Heart.

Game Ready drajver za Warhammer 40,000: Dawn of War 3

Warhammer 40,000: Dawn of War 3 igrači će zasigurno želeti da se nadograde na novi drajver. Dostupni pre zvaničnog lansiranja igre, NVIDIA Game Ready drajveri pružaju najbolje moguće iskustvo zahvaljujući NVIDIA inženjerima koji rade do poslednjeg minuta kako bi optimizovali perfomanse i doveli gejmplej do perfekcije. Uz to, svaki NVIDIA GRD je WHQL sertifikovan od strane kompanije Microsoft.

Game Ready drajveri čak i dugo nakon izlaska igre

Fanovi igre Heroes of the Storm su jako dugo čekali 2.0 nadogradnju i mi smo vredno radili kako bi se igračima čekanje isplatilo. Najviše moguće perfomanse na dan lansiranja igre su jako bitne ali svakako najbolje igre evouliraju kroz DLC-ove i pečeve tako da je jako bitno podržati igre i kasnije.