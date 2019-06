Najavljen novi “Call of Duty Modern Warfare”

Izuzetno popularna franšiza Call of Duty dobija novi nastavak ovog oktobra. Pod nazivom Modern Warfare donosi napredno akciono singleplayer iskustvo ali i multiplayer okršaje za više protivnika.Spremite se za dugo iščekivani povratak najpopularnijeg dela Call of Duty franšize kada izađe potpuno prerađeni Modern Warfare 25. oktobra.

Ovaj naslov koji izdaje Activision a potpisuje Infinity Ward ubacuje igrače u moderan sukob, gde odluke u deliću sekunde mogu uticati na globalni balans sila. Novi Modern Warfare ima jedinstvenu priču i progresiju kroz epsko single-player iskustvo, multiplayer pun akcije i novi co-op mod. Ovo je potpuno novi Modern Warfare u svakom pogledu – iskustvo je bazirano na naslovnim stranicama novina danas, gde su pravila borbe propilično zamagljena i siva.

Igrači će moći da igraju kao pripadnici različitih internacionalnih specijalnih jedinica i grupa boraca za slobodu, a radnja će se odvijati kako u legendarnim evropskim gradovima tako i na Bliskom Istoku. Modern Warfare donosi cross-platform igranje od starta na PC računarima i konzolama što je vrlo velika novina. Zatim napušta se klasični season pass sistem i biće više besplatnih mapa i drugih sadržaja koji će biti besplatno dostupni svim igračima.

I to nije sve! Modern Warfare ima popuno novi endžin igre koji donosi izuzetno fotorealistično iskustvo i gameplay. Nova tehnologija koristi materijale bazirane na fizici, novi rendering sistem, volumetrijska svetla, 4K HDR i podršku za DirectX Raytracing (samo na PC računarima) kao i novi način kako GPU prikazuje geometriju. Tu su i modovi spektralnog renderinga za situacije kada morate koristiti infra crvene senzore toplote ili u slučajevima korišćenja sistema noćnog vida.

Konačno tu je i novi sistem uklapanja oblika koji će pružiti bolje animacije karaktera a tu je i podrška za Dolby ATMOS na platformama koje ga podržavaju. Call of Duty: Modern Warfare će globalno biti dostupan od 25. oktobra 2019. godine na Playstation 4, Xbox One i PC platformama. Na PC-u ćete moći da novi Call of Duty igrate samo preko Blizzardove Battle.Net platforme. Ono što je interesantno jeste da ako pre-orderujete Modern Warfare odmah dobijate prestige token koji možete iskoristiti u Black Ops 4.