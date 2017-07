Nastavlja se ROG LOL BATTLE takmičenje

Nakon uspešnog revijalnog League of Legends meča između ASUS ROG ELITE i ARMY tima koji se održao sredinom februara ove godine, ovog vikenda sprema se nešto potpuno novo. Tri legendarna Republic Of Gamers tima će u nedelju, 09. jula odmeriti snage na Summoners Riftu u sklopu ROG LOL BATTLE takmičenja!

Naš League of Legends tim ASUS ROG ELITE čiji igrači dolaze sa Zapadnog Balkana ukrstiće snage protiv francuske ekipe ROG E-SPORT i italijanske ekipe NEXT GAMING.

Ovaj jednodnevni epski okršaj će se odigrati u dve faze. Timovi će se prvo susresti u best of 1 okršaju, gde će svaka ekipa igrati sa svakom jedan meč sa ciljem da sebi obezbedi mesto u velikom finalu.

Nakon eliminisanja najslabijeg tima, dva pobednika će proći dalje u finale koje će odlučiti ROG LOL Battle šampiona. Finale se igra na dve od tri dobijene partije.

ASUS ROG ELITE League of Legends tim potiče sa Zapadnog Balkana i od ove godine predstavlja boje ASUS-a. Ovu fenomenalnu ekipu koja je pokaza posvećenost, požrtvovanost, i pre svega želju za borbom čine: Top: Milan (Zeka) Spasojević; Mid: Đorđe (Baxa) Lapčević; Adc: Nemanja (Nemky) Josimov; Jungle: Luka (kaLuGG) Todorović; Support: Goran (Gentleman) Krakić; Sub-jungle: Daniel (Bager) Labus; Sub-support: Dino (wise) Tot.

ASUS ROG E-SPORT League of Legends tim predstavlja boje Francuske. Mladi članovi ove ekipe igrali su na velikom broju poznatih turnira, i smatraju se jednom od najboljih timova pomenute zemlje. ROG E-SPORT tim predstavlja i ASUS ROG školu, kroz koju su prošli brojni profesionalni igrači. Tim čine: Top: Aymeric (ROG Darlik) Garçon; Mid: Quentin (ROG Zeph) Viguié; Adc: Alan (ROG Tiger) ROGER; Jungle: Yann (ROG Showkz) SINGVONGSA; Support: Philippe (ROG Broua) Castellano.

NEXT GAMING League of Legends tim dolazi iz Italije i svetski su poznata ekipa koja broji razne uspehe, kako u lokalnim, tako i na svetskim takmičenjima. Tim čine: Top: Gianmarco (NxG Belze ) Bastianelli; Mid: Mattia (NxF DrMatt )Fazzalaro; Jungle: Lorenzo (NxG Demon ) Marzi; Support: Luca (NxG Brizz) Brizzante.

Kako ne bi propustili ni trenutak ove akcije, za prenos događaja će biti zadužena Fortuna Esports, domaća kompanija koja poseduje sve neophodne alate za organizovanje ovakvih i njima sličnih takmičarskih događaja.

ROG LOL Battle eliminaciona faza počinje u nedelju, 09. jula u 18:00 dok je veliko finale zakazano istog dana u 21:00h, a akciju možete pratiti uživo na: https://www.twitch.tv/fortuna

Raspored mečeva:

18:00 ASUS ROG ELITE vs ROG E-SPORT

19:00 ROG E-SPORT vs NEXT GAMING

20:00 NEXT GAMING vs ASUS ROG ELITE

21:00 FINALS