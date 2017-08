NVIDIA: Budite spremni za Agents of Mayhem

Danas je kompanija NVIDIA izdala novi NVIDIA Game Ready drajver za igru Agents of Mayhem. Ovaj Game Ready drajver pored pomenute igre takođe donosi unapređenja za Killing Floor Incursion.

Agents of Mayhem je nova akciono avanturistička igra otvorenog sveta i najnovija kreacija ekipe koja stoji iza Saints Row univerzuma.

Uz podršku od strane kompanije NVIDIA od prvog dana kada je u pitanju NVIDIA Ansel omogućeno vam je da kadrirate fotografije iz bilo kog ugla, ulepšate ih koristeći neki od filtera, kreirate HDR fotografije i podelite ih u 360 stepeni za pregled na telefonu, računaru ili VR sistemu. Saznajte više i Ansel tehnologiji na sledećem linku.

Dostupan na dan ili pre dana izlaska, NVIDIA Game Ready drajver pruža najbolje iskustvo za GeForce gejmere u ovim naslovima jer NVIDIA inženjeri rade do poslednjeg trenutka kako bi optimizovali performanse i usavršili gejmplej. A kao dodatnu potvrda kvaliteta, svaki Game Ready drajver ima Microsoftov WHQL sertifikat.

Budite Game Ready za zombije u VR-u!

Killing Floor: Incursion je nova VR igra kreirana za Oculus Touch i bazirana na milionskoj horor franšizi Killing Floor .

Naš Game Ready drajver za Killing Floor: Incursion je dostupan dva dana pre izlaska igre. Najviši mogući kvalitet igre na dan izlaska je važan, a postaje još važniji kada su u pitanju VR naslovi. Problemi u gejmpleju ili bagovi mogu uticati na imerzivni doživljaj i upropaste VR iskustvo. Naš Game Ready drajver program omogućava najbolje moguće iskustvo zahvaljujući optimizacijima perfomansi i latencije, što je jako bitno kada je u pitanju VR gejmplej. Današnji Game Ready drajver će omogućiti najbolje VR iskustvo za Killing Floor: Incursion. Samo GeForce GTX 1060 i jači GPU-ovi omogućavaju gejmerima da konstantno imaju 90 frejmova po sekundi, što je kritično za najbolje VR iskustvo!

Crossout dobija unapređene vizuale!

Crossout, post-apokaliptični MMO kompanije Gaijin Entertainment vas izaziva da pronađete delove i kreirate ultimativnu borbenu mašineriju koju potom koristite za uništavanje neprijatelja u žestokim PvP borbama. Od danas igra dobija podršku za NVIDIA HBAO+.