NVIDIA i Square Enix se udružuju kako bi kreirali neverovatnu PC verziju igre FINAL FANTASY XV

Kompanije NVIDIA i Square Enix su danas objavile kako rade na igri FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION koja je namenjena PC platformi i donosi najnapredniju grafiku i tehnologiju simulacije fizike, kao i podršku za alate za snimanje i deljenje sadržaja iz igre.

FINAL FANTASY franšiza je jedna od najprodavanijih ikada, sa preko 135 miliona primeraka igara prodatih širom sveta. Ova franšiza je takođe poznata i po tome što ima jednu od najvećih produkcija među igrama.

Square Enix će koristiti svoj najnoviji Luminous Engine u sprezi sa NVIDIA® GameWorks™ i drugim naprednim tehnologijama kako bi FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION bila najbolja verzija igre sa podrškom za 4K i 8K rezolucije, kao i HDR10. Uz sve to, FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION će uključivati sve besplatne nadogradnje igre i plaćeni dodatni sadržaj koji je dostupan u verziji za konzole.

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION će podržavati GeForce® Experience™ alate za snimanje i deljenje sadržaja iz igre, dok uz NVIDIA Ansel™ igrači konačno imaju priliku da uhvate neke od sjajnih scena, iz bilo kog ugla i sve to u HDR-u. Pored pomenutih alata igra će takođe podržavati i NVIDIA ShadowPlay™ Highlights tehnologiju koja omogućava da automatski podelite najbolje momente sa prijateljima koristeći Facebook, YouTube ili Imgur.

“Uz pomoć kompanije NVIDIA mi kreiramo fenomenalno vizuelno iskustvo u igri FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION, apsolutno vredno ove jako voljene franšize”, izjavio je Hajime Tabata, režiser igre FINAL FANTASY XV u kompaniji Square Enix. “NVIDIA nastavlja da gura napred celu industriju a to za rezultat ima benefite kako za igrače, tako i za developere”.

NVIDIA kreira i ima u ponudi jako veliki izbor tehnika za simulacije i specijalnih efekata koje nudi developerima kroz NVIDIA GameWorks platformu. Do danas, NVIDIA je izbacila preko 2 miliona linija koda a GameWorks tehnologije se pojavljuju u preko 1.000 igara.

“Naša misija je da pomognemo developerima pri kreiranju fenomenalnog iskustva igre kroz konstantno unapređenje grafike i fizike”, izjavio je Rev Lebaredian, potpredsednik zadužen za GameWorks u kompaniji NVIDIA. “To radimo na način koji je produkcijski orjentisan i pružamo podršku kroz inženjere kako bi učinili sve jako praktičnim za developere”.

FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITION će posedovati sledeće GameWorks tehnologije za grafiku u realnom vremenu i simulacije fizike:

● NVIDIA Flow – za kreiranje dinamičnog, zapaljivog fluida, vatre i dima.

● NVIDIA HairWorks – za kreiranje dinamične, žive, kose i krzna za karaktere u igri, monstrume i životinje.

● NVIDIA ShadowWorks – za kreiranje karaktera koji bacaju senku na sebe.

● NVIDIA Turf Effects – za kreiranje dinamične trave i gruge vegetacije u igri.

● NVIDIA VXAO – kako bi postigli realističnu dubinu baziranu na principima fizike, senki i svetla.

Akcioni rol-plej (RPG), FINAL FANTASY XV je 15. nastavak čuvenog FINAL FANTASY serijala. Sa očaravajućom plejadom likova, neverovatnom grafikom, iskustvom istraživanja otvorenog sveta i akcijom ispunjenom borbom u realnom vremenu, ovo je ultimativno FINAL FANTASY iskustvo kako za fanove tako i za novopridošle.

Stvaranje najvrhunskije verzije FINAL FANTASY-a XV

NVIDIA radi sa Square Enixom kako bi PC igračima pružila prednosti NVIDIA tehnologije i uvećala performanse i prednosti NVIDIA GeForce GTX 10 serije grafičkih kartica na FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITIONS.

Kreiranje grafičkih tehnologija na NVIDIA hardveru osigurava da će raditi savršeno na GeForce GPU-ovima kada se pojave u igri. Kako bi postigli ovo, NVIDIA daje kompaniji Square Enix podršku inženjera na licu mesta, dodatni middleware softver za simulaciju fizike i grafiku, kao i alate za developere i izvorni kod.

NVIDIA takođe radi sa kompanijom Square Enix na detaljnom podešavanju perfomansi i stabilnosti, kao i na dodavanju tehnologija koje su specifične za GeForce GTX PC gejming platformu, kao što su Game Ready drajveri, NVIDIA G-SYNC™ tehnologija, optimizovana automatska grafička podešavanja igre i GeForce Experience.