Otkriveno kojih 20 legendarnih igara stiže uz PlayStation Classic konzolu

Da li ste spremni da ponovo doživite momente koji su zauvek promenili gaming? Sony Interactive Entertainment je otkrio kompletnu listu od 20 igara koje dolaze spremne za igranje uz nadolazeću PlayStation Classic konzolu.

Ova mini konzola stiže sa nekim on najboljih igara sa originalnog PlayStationa, uključujući naslove kao što su Metal Gear Solid, Grand Theft Auto, Resident Evil™ Director’s Cut i druge. Evo i kompletne liste:

Battle Arena Toshinden™

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe’s Oddysee®

Rayman

Resident Evil™ Director’s Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo®

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy’s Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Osim ovih dvadeset legendarnih naslova, minijaturna konzola stiže i sa virtualnom memorijskom karticom, HDMI kablom za povezivanje na vaš TV, kao i sa dva žična kontrolera u originalnoj veličini, spremnih za veliki broj sati igranja i multiplayer zabavu.

PlayStation Classic će zvanično biti lansiran 3. decembra širom sveta.

Za više informacija, uključujući i podatke o tome gde možete prednaručiti PlayStation Classic konzolu, posetite PlayStation.com.