PlayStation akcija Days of Play traje do kraja ponedeljka u Srbiji

PlayStation je i ove godine odlučio da obraduje gamere novom Days of Play akcijom, tokom koje je veliki deo asortimana PlayStation proizvoda dostupan po sniženim akcijskim cenama.

Sve do kraja 17. juna, u srpskim prodavnicama možete pronaći PS4 slim konzolu od 500GB po sniženoj ceni, a osim osnovnog modela, PlayStation je pripremio i limitiranu ediciju koja je dostupna samo do kraja ove akcije. Days of Play PS4 konzola na sebi ima ugravirane legendarne PlayStation simbole sa dugmića kontrolera, i predstavlja pravi kolekcionarski primerak za sve ljubitelje PlayStation brenda.

Osim konzola, popularni eksluzivni PS4 naslovi God of War, Marvel’s Spider-Man, Gran Turismo Sport, kako i nedavno izašli Days Gone, takođe su dostupni po sniženim cenama.

ntnu akciju u okviru koje po vrlo povoljnoj ceni možete kupiti igre iz PlayStation Hits kolekcije. The Last of Us, Uncharted Collection, Uncharted 4, Bloodborne GOTY, Killzone Shadow Fall i Horizon Zero Dawn samo su neki od PS4 naslova koje do kraja ponedeljka možete u Srbiji pronaći na popustu. Bilo da se radi o pucačinama, vožnjama, platformerima, avanturističkim naslovima ili igrama za nešto mlađe, PlayStation Hits kolekcija ima po nešto za ljubitelje svih žanrova.

DualShock 4 kontroleri, kao i oficijelne PlayStation Gold i Platinum bežične slušalice, takođe je moguće kupiti po sniženim cenama u Srbiji, sve do isteka Days of Play akcije.