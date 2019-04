PlayStation pripremio veliku prolećnu rasprodaju ekskluzivnih igara

PlayStation je odlučio da obraduje gamere tokom Uskršnje praznične sezone, tako što će neke od najbolje ocenjenih konzolnih igara ove generacije ponuditi po sniženim cenama za i do 60%.

Tokom ove akcije, u srpskim prodavnicama možete na popustu pronaći God of War i Marvel’s Spider-Man, dve igre koje su obeležile prošlu godinu u svetu gaminga. God of War je univerzalno priznat kao najbolja igra prošle godine od strane ogromnog broja publikacija širom sveta, dok je Marvel’s Spider-Man pokupio simpatije kako gamera, tako i ljubitelja popularnog superheroja.

Poznavaoci simulacija vožnje dobro znaju šta predstavlja Gran Turismo serijal, a poslednja igra koja je izašla za PS4 pod nazivom Gran Turismo Sport, takođe se našla u okviru ponude naslova koji su dostupni po sniženim cenama.

PlayStation je pripremio i interesantnu akciju u okviru koje po vrlo povoljnoj ceni možete kupiti dva naslova iz PlayStation Hits kolekcije. Igre koje se nalaze u ovom programu su: The Last of Us, Uncharted Collection, Uncharted 4, Bloodborne GOTY, Ratchet and Clank, Killzone Shadow Fall, Driveclub, Infamous Second Son, Until Dawn i Little Big Planet 3. Radi se o ekskluzivnim naslovima za PlayStation 4, od kojih je u okviru akcijske ponude moguće izabrati dve igre. Širok spektar žanrova koje pokrivaju, omogućuje igračima da naprave pravu kombinaciju baš za njihove gaming preference, bilo da se radi o pucačinama, vožnjama, platformerima, avanturističkim naslovima ili igrama za nešto mlađe.

PlayStation prolećna rasprodaja traje do 30. aprila.