Prekretnica za domaću gaming scenu: Vipnet i ESL pokreću regionalnu esport ligu

Vipnet i ESL, najveća svjetska kompanija za esport, potpisali su višegodišnji ugovor o strateškom partnerstvu i najavili pokretanje regionalne esport lige pod nazivom Vip Adria League powered by ESL. Od srpnja ove godine, najbolji igrači iz Hrvatske, Srbije, Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore te Albanije, odmjeravat će snage u najpopularnijim svjetskim esport naslovima poput Counter-Strike: Global Offensive i League of Legends te će se boriti za priliku da osiguraju svoje mjesto u velikom finalu, koje će biti održano u sklopu Reboot infogamer sajma u Zagrebu. U finalu će se timovi iz Vip Adria lige nadmetati za titulu prvaka i nagradni fond od minimalno 20.000 eura.

Non-stop esport TV kanal

Kako bi zadovoljili rastuću potrebu za konzumacijom gaming sadržaja te proširili publiku koja prati esport, Vipnet u ponudu uključuje esportsTV, prvi televizijski kanal na svijetu koji je u potpunosti posvećen esportu. Putem ovog kanala koji će biti dostupan u Osnovnom programskom paketu, 24 sata na dan emitirat će se više od 1000 sati gaming akcije s najvažnijih globalnih profesionalnih esport turnira i najatraktivnijih liga kroz godinu, kao i tjedni sažeci te posebna emisija pod nazivom ESPORTCENTER TV. Televizijski kanal bit će dostupan na svim Vipnetovim platformama kao i onima Telekom Austria Grupe, uključujući i OTT uslugu ekskluzivno za Vip korisnike u Hrvatskoj, te u Makedoniji i Sloveniji.

Predsjednik Uprave Vipneta, Jiří Dvorjančanský, predsjednik Uprave ESL-a, Ralf Reichert, direktor sadržaja Telekom Austria Grupe, Nikola Francetić te Vipnetov direktor marketinga, Lordan Kondić predstavili su opseg strateškog partnerstva i propozicije lige na današnjoj konferenciji za medije u Oris Kući arhitekture u Zagrebu.

„Misija ESL-a oduvijek je bila promovirati esport globalno i podržavati ga lokalno, a nadamo se da ćemo s pokretanjem Vip Adria lige ponuditi platformu i svjetla reflektora lokalnim talentima.“, rekao je Ralf Reichert, predsjednik Uprave ESL-a pritom dodajući: „Imati strateškog partnera u svakoj novoj regiji za nas je od ključnog značaja i vjerujemo da smo pronašli prave partnere u Vipnetu i Telekom Austria Grupi. Veselimo se vidjeti kako će se naše partnerstvo razvijati i pomoći nam stvoriti najlegendarnije esport trenutke u regiji.“

S gotovo 700 milijuna dolara prihoda na globalnoj razini u ovoj godini, esport industrija vrtoglavo raste. Ako tome dodamo i 385,5 milijuna fanova diljem svijeta čija brojka eksponencijalno raste, nema sumnje da u regiji leži ozbiljni tržišni potencijal. U esportu Vipnet vidi novi izvor konzumacije sadržaja, pogotovo uzevši u obzir uzlet gaming sadržaja na društvenim mrežama poput Facebooka i YouTubea, uz Twitch koji je najpopularnija platforma s preko 800 milijuna sati esport sadržaja za online streaming.

„S ponosom mogu reći da će partnerstvo Vipneta i ESL-a kao vodeće svjetske kompanije za esportove snažno utjecati na regionalnu gaming scenu i omogućiti nam da pomognemo etablirati i razviti esportove na ovim tržištima.

Našim korisnicima već osiguravamo superbrzi internet, kao i ostale proizvode i usluge skrojene njihovim potrebama za digitalno okruženje u kojemu živimo, a ovo predstavljanje je dodatni iskorak u ponudi vrhunskog sadržaja i besprijekornog korisničkog iskustva“, izjavio je predsjednik Uprave Vipneta, Jiří Dvorjančanský, dodavši kako su Vipnetova napredna optička infrastruktura u kombinaciji s vrhunskom korisničkom podrškom ključni preduvjeti za zadovoljstvo igrača.

„Vipnetov cilj razvoj je gigabitnog društva u Hrvatskoj, stoga želimo iskoristiti naše znanje i doprinijeti razvoju jedne nove i perspektivne industrije. Kroz izgradnju cijelog ekosustava zajedno s našim partnerima želimo ponuditi nove mogućnosti i prilike koje će biti od koristi cijelom gospodarstvu“, zaključio je Jiří Dvorjančanský.

Postoji i nekoliko uspješnih priča među domaćim igračima od kojih su neki dosegli status svjetskih zvijezda, poput CS:GO legende iz Brčkog Nikole Kovača ili Zagrepčanina Luke Perkovića, igrača League of Legends.

Vip Adria League powered by ESL – o natjecanju

Naslovi Glavni naslovi lige su Counter-Strike: Global Offensive by Valve, League of Legends by Riot

Kvalifikacije (eliminacijski krugovi, najbolji prolazi) Online kvalifikacije Svaki krug kvalifikacija omogućuje jednom timu da se plasira u grupnu fazu, tako da timovi koji ispadnu u ranijoj fazi, mogu pokušati ponovno u sljedećem krugu kvalifikacija Putem kvalifikacija traži se osam najboljih timova koji će nastupiti u grupnoj fazi

Grupna faza (Round Robin sustav) Timovi igraju online svaki protiv svakoga skupljajući bodove. Na kraju grupne faze najbolja četiri tima ulaze u veliko finale

Finale (najbolji od tri) U trajanju od dva dana, najbolja četiri tima igraju svatko protiv svakoga u areni u sklopu Reboot Infogamer festivala, koji će se održati na Zagrebačkom velesajmu od 25. do 26. studenoga

Nagrade

Timovi se bore za titulu prvaka s nagradnim fondom od minimalno 20.000 eura.