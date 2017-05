Srpska VR avantura Althora stiže na Oculus Store

VR tržište je upravo postalo bogatije za još jedan domaći naslov – Althora je vizuelno zapanjujuća avantura kreirana za Samsung Gear VR i možete je skinuti na Oculus sajtu.

Istraživaćete egzotične vanzemaljske svetove u ovoj klasičnoj avanturi, maksimalno uživajući u svim čarima savremene VR tehnologije. Kombinujući smiren – gotovo meditativni – ugođaj sa uzbudljivim narativom, ova video-igra će vas držati u blaženoj neizvesnosti do samog kraja.

Mehanika je intuitivna, kreirana posebno za VR okruženje, tako da možete zaista da se prepustite doživljaju, bez obzira na vaše prethodno iskustvo sa VR tehnologijom. Ono što čini Althoru sasvim posebnom jeste to da je u potpunosti handsfree, a svetom oko sebe manipulišete isključivo pogledom.

Igrate u ulozi svemirskog krijumčara koji traga za izgubljenim blagom legendarnog intergalaktičkog imperatora. U potrazi vam se pridružuje prastari mali droid koji će vas očarati fantastičnim sposobnostima ali i zadirkivati sarkastičnim stavom. Dok tražite blago, rešavaćete zadatke i istraživati lebdeća ostrva. Priča se da je vaš imperator upravo tu sahranjen… zajedno sa svojim blagom!

Althora se ističe u svojoj predstavi vanzemaljskog ogruženja. Scene su inspirisane veoma različitim terenima – pustinje Nevade, planine Japana, visoravni Tibeta i džungle Indije predstavljaju tek nekoliko zemaljskih lokacija koje ćete primetiti ukoliko se udubite u igru.

Igra je dostupna isključivo na Samsungovim mobilnim uređajima: Galaxy S7, Galaxy S7 Edge, Galaxy Note 5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge.

Althora je najnoviji projekat kompanije Eipix Entertainment , koja iza sebe već ima naslove kao što su Lifeline: Whiteout, Mystery Case Files: Key to Ravenhearst i Hoppy Land. Ovo je prva video-igra razvijena ekskluzivno za VR platforme.