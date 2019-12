Zombi fudbal na festivalu video-igara i pop kulture Games.CON

Na ovogodišnjem festivalu video-igara i pop kulture Games.CON, TV kanal FOX je imao svoj štand posvećen seriji „Okružen mrtvima“ sa aktivacijom Walker Soccer (Zombi fudbal), koja je privukla pažnju mnogih posetilaca.

Naime, na mini terenu za fudbal, dva tima, igrala su svoju omiljenu igru, ali na drugačiji način. Walker Soccer (Zombi fudbal) je drugačiji od klasičnog fudbala po tome što svi igrači nose VR naočare u kojima vide sebe i teren, ali iz ptičije perspektive – odozgo, što znatno otežava kretanje i koordinaciju, pa igrači zaista izgledaju kao zombiji.

Veliki zombi derbi održao se u nedelju u 16h, između timova All Stars i Pobednici gde je pobedu odneo tim All Stars sa rezuletom 4:2, a utakmicu su komentarisali naši poznati voditelji Igor Brakus i Smiljan Banjac.

Da podsetimo, četvrto izdanje Games.CON-a, regionalnog festivala video-igara i popularne kulture, održano je od 6. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival ima za cilj da sakupi i poveže sve ljubitelje moderne industrije zabave na jednom mestu.

Games.CON na jednom mestu okuplja ljubitelje svih vrsta igara: od virtuelne realnosti, preko PC gejminga i konzola, sve do tradicionalnih društvenih igara, kao i fanove stripa i fantasy franšiza. Sa više od 40.000 ljudi u proseku tokom tri dana festivala prethodnih godina, Games.CON je poneo epitet „najvećeg regionalnog festivala igara“.