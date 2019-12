Žoze Murinjo potpisao novi ugovor sa Nordeusom

Kompanija Nordeus danas je objavila produžetak dugoročnog ugovora sa jednim od najuspešnijih fudbalskih menadžera Žoze Murinjom, koji je potpisao novi dvogodišnji ugovor sa Top Elevenom, najuspešnijom mobilnom sportskom igrom na svetu.

“Kada sam bio mali, svi su želeli da budu fudbaleri, ne menadžeri. Sada, srećem puno ljudi koji žele da budu menadžeri, a igre poput Top Elevena imaju odgovornost da pruže deci šansu da budu menadžeri svakog dana”, izjavio je Žoze Murinjo. “Oni uče i uživaju igrajući, a na taj način mogu lakše da nauče i posao fudbalskog menadžera bez potrebe da budu igrači… baš kao i ja.”

“Kroz njegovu menadžersku karijeru Žoze je dokazao da je pobednik, sa osvojenih čak 25 trofeja”, izjavio je Lucijan Kotreanti, fudbal marketing menadžer u Nordeusu. “On je jedan od najboljih menadžera na svetu i logičan izbor za nas kao lice Top Elevena”.

Vest o produžetku saradnje stiže istovremeno sa najnovijim Top Elevenom 2020 i velikim promenama u Youth Academy koje daju igračima više uticaja nad razvojem budućih zvezdi. Jedan od najvećih zahteva zajednice je bio da novi Youth Academy menadžerima da više slobode i kontrole nad razvojem i integracijom mladih igrača u prvi tim. Oživljavanjem mogućnosti da se identifikuje i razvije savršen igrač za određenu formaciju i strategiju, novi Youth Academy daje menadžerima osećaj uspeha i imerzije koji do sada nije viđen u Top Elevenu.

“Akademije su temelji svakog kluba, a u Top Elevenu 2020 daćemo više kontrole menadžerima kako bi razvili talentovane igrače”, nastavio je Kotreanti. “Od potrage za igračima, do treniranja za novu sezonu, novi Top Eleven Youth Academy pruža menadžerima mogućnost da stvore ekipe koje će im pomoći da osvoje trofeje u sezonama koje nailaze.”

Druge novine u Top Elevenu 2020 su:

– Novi vizuali uključuju 3D stadione i ostale objekte koji donose još imerzivnije iskustvo za menadžere kada žele da pogledaju svoje klubove.

– Novi događaji, počev od ‘Scout with 2 Special Abilities’ i ‘On Fire’ događaja.

– Redizajn početnog ekrana za dinamično ažuriranje događaja.

– Novi šop i Top Eleven 2020 poklon.

– Dodatni sadržaj i nova muzika.