Safe_expression: Kaspersky i KRAKATAU predstavljaju jedinstvenu kolekciju prilagođenu vašem digitalnom otisku

Samoizražavanje danas ne predstavlja samo iskazivanje naše individualnosti kroz odeću koju nosimo i naš izgled, već i kroz ono što radimo onlajn – posebno jer mnogi od nas koriste nove medije za deljenje svojih stavova i uverenja. Na koji način ljudi mogu da kreiraju svoj digitalni identitet i da se izraze, a da pri tom sačuvaju svoju jedinstvenu ličnost na internetu? U cilju podizanja svesti o značaju privatnosti i slobode samoizražavanja, kompanija Kaspersky i međunarodni techwear brend KRAKATAU predstavili su kolekciju odevnih predmeta koji mogu da se personalizuju na osnovu otiska digitalnog identiteta vlasnika – Safe_expression kolekcija.

Prema najnovijem istraživanju kompanije Kaspersky, 37% milenijalaca smatraju da su previše dosadni da bi ikada postali žrtve sajber kriminala. Ipak, analiza nekoliko darknet tržišta koju su sproveli stručnjaci kompanije Kaspersky pokazuje da naši podaci mogu biti vredni ne samo nama već i sajber kriminalcima. Stoga, među najvrednijim i najpoželjnijim podacima koji se prodaju na ovim tržištima jesu selfi fotografije koji se dele sa dokumentima, kao što su pasoši ili vozačke dozvole (vrede do 40-60 američkih dolara), medicinska dokumentacija (do 30 američkih dolara), podaci sa kreditnih kartica (do 20 američkih dolara), PayPal nalozi (do 500 američkih dolara), i potpune informacije sa ličnih karata (do 10 američkih dolara). Ove informacije mogu da se koriste u različite maliciozne svrhe, od korišćenja podataka ljudi radi pribavljanja novca, do ucenjivanja.

Internet i onlajn servisi nam pružaju ogromne mogućnosti za deljenje naših stavova i povezivanje sa ljudima širom sveta, i moramo da budemo sigurni da oni predstavljaju bezbedno mesto na kom možemo da izrazimo naše stavove. Biti pojedinac danas znači biti hrabar i smeo kada je reč o zauzimanju stava i zadatak bezbednog samoizražavanja postaje netrivijalan. Kompanija Kaspersky je posvećena zaštiti jedinstvenih podataka ljudi i za cilj ima kreiranje mogućnosti kako bi ljudi mogli da se izraze bezbedno.

Ekskluzivna kolekcija dizajnirana u saradnji sa brendom KRAKATAU poziva vas da kreirate odevni predmet koji prikazuje vašu jedinstvenu ličnost i otkriva vašu spremnost da zaštitite svoju privatnost. Odevni predmeti su zasnovani na digitalnom otisku osobe. Jednostavnim odgovaranjem na nekoliko pitanja, koja će vam o vašem onlajn ponašanju i navikama privatnosti postaviti specijalni chat bot, dobićete svoj jedinstveni print. Print je izrađen od jedinstvenih algoritama koji analiziraju korisničke brige o privatnosti. Što je osoba zabrinutija za svoju privatnost – to će print biti složeniji ili harmoničniji.

“Izražavanje individualnosti je ljudima oduvek bilo značajno i danas imamo više mogućnosti da to postignemo digitalnim putem. Svedoci smo toga kako ljudi mogu da kreiraju pozitivne promene u svetu kroz deljenje svojih priča i uverenja. Takođe je bitno osigurati bezbednost našeg samoizražavanja s obzirom na to da je svako od nas jedinstven i da su podaci koje delimo onlajn izuzetno lični i vredni, usled čega je ključno da svi znamo kako da ih zaštitimo,” komentariše Endru Vinton (Andrew Winton) potpredsednik marketinga u kompaniji Kaspersky. “Kreiranjem ove kolekcije sa brendom KRAKATAU želimo da razgovaramo o privatnosti i bezbednosti na način koji se može povezati sa modom i jednostavno objasniti kako vaše samoizražavanje može da ostane nezavisno i zaštićeno.”

“Ono što nam se naročito svidelo u ovoj ideji jeste kreativan Ꞌuradi samꞋ element (DIY – Do It Yourself), zahvaljujući kome ljudi mogu da prilagode odeću svojoj ličnosti. Osim toga, personalizacija se ne bazira na emocijama ljudi već na načinu na koji koriste svoje uređaje i na njihovim digitalnim navikama, što je izuzetno bitno u današnjem digitalnom svetu. Na kraju, bezbednost je postala ključna tema kolekcije – ona demonstrira kako možete da čuvate bezbednost svojih podataka onlajn, dok vas odevni predmeti iz kolekcije čuvaju od hladnih vremenskih uslova u stvarnom svetu,” komentariše KRAKATAU tim.

Safe_expression ograničena kolekcija koristi eksperimentalne tehnologije i sadrži majice, dukseve i jakne u kontrastnim crnim i neonsko zelenim bojama. Artikli u kolekciji su napravljeni od Repreve funkcionalnog izolacionog materijala koji se reciklira i membranske tkanine sa vodootpornom prevlakom. Svaki odevni predmet je upotpunjen minimalističkim dizajnerskim oznakama i može da aktivira ideju iza kolekcije, a to je kreiranje personalizovanog odevnog predmeta na osnovu vašeg digitalnog otiska koji ste ostavili na onlajn servisu na veb-sajtu brenda.