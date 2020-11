Sajber napadi koji utiču na zdravlje zaposlenih predstavljaju veliki bezbednosni izazov

Za pojedine industrijske organizacije, sajber napadi koji utiču na zdravlje zaposlenih i ostalih pojedinaca predstavljaju neke od najistaknutijih sajberbezbednosnih izazova sa kojima se suočavaju. Gotovo sva preduzeća (98%) smatraju da će strategija održivog razvoja i specifična uloga direktora za održivi razvoj unaprediti njihovu sajberbezbednost.

Međutim, čini se da organizacije imaju mešovit pristup kada je reč o njihovim politikama održivosti. Istraživanje pokazuje da 56% industrijskih preduzeća ne planira da uvede poziciju direktora za održivi razvoj, dok je oko polovina ispitanih to već učinila, ili planiraju da uvedu tehničke mere (50%) i ulažu (44%) u ovu oblast. Ovo su neki od nalaza istraživanja ‘The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization’ kompanije Kaspersky.

Održivost zahteva složen pristup koji pokriva mnoštvo aspekata organizacijskog poslovanja, od usklađenosti sa propisima, pouzdanog lanca nabavke i dobrih odnosa sa klijentima do društvene odgovornosti, zelenih inicijativa i ljudskih resursa. Nivo zaštite od sajber pretnji u industrijskim organizacijama direktno može da utiče na bezbednost njihovih zaposlenih i osetljivih podataka o klijentima, zatim na veze sa partnerima, ljudima i na bezbednost životne sredine. Ovo znači da organizacije moraju da uvrste sajber bezbednost kao deo svoje strategije održivog razvoja u cilju unapređenja pristupa koji kompanija ima prema sajber zaštiti.

Istraživanje je pokazalo da pojedine organizacije kao glavne sajberbezbednosne izazove prepoznaju posledice napada koji direktno utiču na živote i zdravlje njihovih zaposlenih (32%) i ostalih pojedinaca (18%), kao i gubitak osetljivih podataka (28%). Posvećene inicijative za održivost, uključujući i uvođenje pozicije direktora za održivi razvoj, jedan su od načina za ublažavanje takvih rizika i unapređenje zaštite industrijske organizacije od povezanih sajber pretnji.

Ipak, strategije održivog razvoja, kao i njima posvećena ulaganja, mere i pozicije nisu svi dosledno usklađeni. Dok više od polovine (56%) kompanija ne planira da zaposli direktora za održivi razvoj, 34% njih je već uvelo dodatne tehničke mere, a 25% je odredilo investicije namenjene za održivi razvoj. Ostalih 16% i 19% planiraju da to urade u budućnosti.“Aktivnosti bilo koje kompanije, naročito industrijske, utiču na mnoge aspekte društva. Inicijative održivog razvoja za cilj imaju da obezbede da taj uticaj bude neutralan ili pozitivan. Iz ove perspektive, pouzdana zaštita od sajber pretnji za organizacije ne predstavlja samo individualni cilj – to je deo sveukupnog trenda održivosti. Usvajanje odgovarajućeg koncepta znači razmišljanje o ulozi koju sajberbezbednost ima kada je reč o agendi kompanije i načinima na koje se ona može unaprediti kako bi pokrivala i korporativnu i industrijsku infrastrukturu, kao i osigurala da se svi zaposleni pridržavaju adekvatnih praksi održavanja sajber higijene,” komentariše Anton Šipulin (Anton Shipulin), poslovni lider za rešenja, Kaspersky Industrial CyberSecurity u kompaniji Kaspersky.

Celokupan izveštaj, ‘The State of Industrial Cybersecurity in the Era of Digitalization’, možete pronaći ovde. Da biste saznali više o Kaspersky Industrial CyberSecurity rešenju i načinima na koje može da unapredi zašitu od industrijskih pretnji, posetite veb-sajt.