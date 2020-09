Samsung predstavio trostruki laserski 4K projektor The Premiere

Kompanija Samsung Electronics je na nedavno održanoj virtuelnoj konferenciji Life Unstoppable najavila The Premiere – novi 4K Ultra Short Throw laserski projektor. Zahvaljujući prikazivanju slike velikog formata, ovaj ultramoderni projektor korisnicima pruža bioskopski doživljaj gledanja filmova iz udobnosti doma. The Premiere je novi vrhunski dodatak nagrađivanoj liniji lifestyle proizvoda, koji prevazilazi svako dosadašnje gledalačko iskustvo – i to bez ekrana.

Ovaj vrhunski projektor biće dostupan u modelima LSP9T od 130 inča i LSP7T od 120 inča koji laserskim pogonom projektuju sliku u 4K rezoluciji.The Premiere LSP9T je prvi u svetu projektor sa HDR10+ sertifikatom, a opremljen je tehnologijom trostrukog lasera. Zahvaljujući ovoj inovativnoj tehnologiji, kreira revolucionarni kontrast detalja koji dolazi do izražaja u prelazu iz svetlih u tamne scene, a vrhunac osvetljenosti ovog projektora doseže čak 2,800 ANSI lumena.

The Premiere je prvi projektor ove vrste što dokazuje i Filmmaker Mode – jedinstvena opcija putem koje korisnici mogu uživati u filmovima upravo na način na koji su reditelji to zamislili. Ovaj pametni uređaj opremljen je i Samsung Smart TV platformom, koja nudi streaming video aplikacija za multimedijalni sadržaj, kao i opcije mobilne konektivnosti, poput Tap View i Image mirroring.

The Premiere dolazi sa kompaktnim dizajnom koji štedi prostor, a savršeno se uklapa u mnoštvo različitih enterijera. Budući je reč o ultra-short-throw projektoru, The Premiere je moguće postaviti gotovo skroz do zida, uz jednostavnu instalaciju. Vrhunski bioskopski doživljaj garantuje moćno ozvučenje koje se sastoji od ugrađenih vufera i Acoustic Beam surround sistema, što eliminiše potrebu za dodatnim ozvučenjem u manjim prostorima.

„Tokom poslednjih nekoliko meseci, svakodnevni život korisnika se znatno promenio, budući da su više vremena nego ikada pre provodili kod kuće. Televizor je ponovo postao centar zabave, fitness partner, saradnik i izvor vesti. Stoga The Premiere potpuno redefiniše iskustvo kućnog bioskopa, zahvaljujući potpuno novom, kompaktnom dizajnu, 4K kvalitetu slike i moćnom zvuku za manje prostore,” izjavio je Jongsuk Chu, izvršni potpredsednik odeljenja za vizuelne prikaze kompanije Samsung Electronics.

Samsung je svoju liniju lifestyle proizvoda prvi put pokrenuo 2016. godine, televizorom The Serif, a od tada ga je proširio na višestruko nagrađivanu liniju televizora The Frame, The Sero i The Terrace.