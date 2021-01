Samsung Galaxy Buds Pro – odličan zvuk ali za 250 evra

Odličan kvalitet zvuka, inteligentna funkcija ukidanja buke i unapređena konektivnost u besprekornom dizajnu, ali sve to ima svoju cenu od skoro 30.000 hiljada dinara!

Samsung najavljuje lansiranje novih bežičnih slušalica Galaxy Buds Pro, najnaprednijih slušalica koje je dosad proizvela, a odlikuje ih imerzivan zvuk, vrhunski kvalitet poziva, inteligentno rešenje za aktivno ukidanje buke, kao i unapređena mogućnost povezivanja sa svim Samsung uređajima. Nove Galaxy Buds Pro slušalice upakovane su u moderan i elegantan dizajn i dostupne u tri boje – fantomski crnoj, srebrnoj i ljubičastoj.

„Dok ljudi traže tehnologiju koja im može pomoći da se prilagode novim navikama i životnim stilovima, tržište bežičnih slušalica znatno se proširilo, a istovremeno su porasla očekivanja potrošača. Uz Galaxy Buds Pro bežične slušalice odajemo veliko priznanje fizički malim uređajima, koji korisnicima donose jedinstveno audio iskustvo, čineći čak i obične svakodnevne zadatke epskim“, istakao je TM Roh, predsednik i direktor odeljenja za mobilne komunikacije u kompaniji Samsung Electronics.

Odličan zvuk

Doživljaj premium slušalica uvek počinje od zvuka. Bilo da na njima slušate muziku dok trčite ili podcast na putu do posla, kvalitet zvuka je ono što ima najveću vrednost. Galaxy Buds Pro omogućavaju celovitiji zvuk svojim 11 milimetarskim vuferom impresivne dubine i 6.5 milimetarskim zvučnikom za bogatiji i živopisniji zvuk s minimalnim smetnjama. Zahvaljujući ovim karakteristikama, Samsung korisnici mogu da iskuse najbolji audio doživljaj dosad, uz dinamičan i uravnotežen zvuk. Bez obzira na to da li korisnici vole da slušaju hip hop ili klasičnu muziku, uz nove Galaxy Buds Pro slušalice doživljaj omiljene muzike je baš onakav kakvim su ga zamislili sami autori.

Budući da su slušalice ključan alat u poslovnoj komunikaciji, Galaxy Buds Pro utiču na kvalitet razgovora više nego ikad. Ove bežične slušalice izoluju glas od neželjenih zvukova iz okoline pomoću tri mikrofona i jedinice za prepoznavanje glasa (Voice Pickup Unit), pružajući kristalnu jasnoću zvuka. Naime, jedan od spoljašnjih mikrofona na inteligentan način eliminiše sve pozadinske šumove, a ova karakteristika ima poseban značaj za pozive koji se odvijaju u otežanim vremenskim uslovima. Uz pomoć Wind Shield tehnologije i manje izbočenog dizajna, koji strujanje vazduha kroz slušalice svodi na minimum, pozive više neće moći da ometa ni najsnažniji vetar.

Novi sistem za ukidanje buke kod bežičnih slušalica

Doživljaj Galaxy Buds Pro slušalica zasniva se upravo na tome da minimizuje pozadinsku buku, a maksimizuje željeni zvuk najvećeg kvaliteta. Upravo zato Galaxy Buds Pro dolaze s najinteligentnijim sistemom za aktivno ukidanje buke (ANC) dosad kod bežičnih slušalica. Kada želimo da se skoncentrišemo na posao ili izolujemo od svog okruženja, moguće je smanjiti pozadinsku buku za čak 99 odsto. Uz Ambient Sound, intenzitet zvuka iz okoline može da bude veći za 20 decibela, što omogućuje prilagođavanje i personalizaciju zvuka prema ličnim preferencijama. Ova karakteristika je i više nego idealna za multitaskere ili one koji žele da budu svesni saobraćaja i svog okruženja.

Zanimljivo je da ANC sistem i Ambient Sound odlika rade sinhronizovano, prilagođavajući se okolini i optimizujući korisničko iskustvo. Galaxy Buds Pro slušalice lako će prepoznati govor i mogu automatski da uklone ili pojačaju pozadinske zvukove, kao i da utišaju muziku tokom razgovara, čak i ako se koristi Ambient Sound opcija ili dok je ANC sistem isključen.

Galaxy bežične slušalice – integralno proširenje Galaxy ekosistema

Nove Galaxy Buds Pro slušalice predstavljaju integralno proširenje Galaxy ekosistema. Uz Buds Pro slušalice moguće je automatski prebacivati vezu s Galaxy pametnog telefona na tablet ili obrnuto bez potrebe za ručnim podešavanjem. Na primer, ako imate poziv na svom Galaxy S21 pametnom telefonu dok gledate video na tabletu, nova funkcija automatskog prebacivanja zaustaviće video zapis i omogućiti da odgovorite na poziv pomoću svojih Galaxy Buds Pro slušalica. Kada se poziv završi, zvučna veza slušalica se samostalno prebacuje opet na tablet, pa se video zapis ponovno reprodukuje. Tu je i 360 Audio opcija, koja uz Dolby Head TrackingTM tehnologiju omogućuje da korisnik uvek ostane u središtu scene dok gleda omiljene sadržaje na svojim Galaxy uređajima.

Galaxy Buds Pro slušalice takođe odlikuje i Game Mode. On najbolje dolazi do izražaja upravo na S21 pametnim telefonima, kada umanjeno kašnjenje zvuka u spoju sa moćnim performansama uređanja i njegovim impresivnim ekranom, podižu gejmersko iskustvo na viši nivo. Takođe, nakon što se jednom napune, Galaxy Buds Pro slušalice mogu izdržati bez novog punjenja i do osam sati. Dodatnih 20 sati baterije moguće je dobiti zahvaljujući njihovoj bežičnoj kutiji za punjenje. Ako posegnete za sistemom za aktivno ukidanje buke (ANC), na raspolaganju imate pet sati nesmetanog uživanja u omiljenim sadržajima, uz još 13 sati produženog trajanja baterije zahvaljujući kutiji za punjenje. Odlična stvar je i ta da, uz samo pet minuta brzog punjenja, slušalice mogu biti spremne za jedan sat slušanja omiljene muzike.

Novi moderan i svrishodan dizajn

Osim što su sjajne za korišćenje, Galaxy Buds Pro i izgledaju sjajno. Inspirisane inovativnim i originalnim oblikom Galaxy Buds Live slušalica, Galaxy Buds Pro poseduju unapređene i udobnije ergonomske karakteristike. Novi dizajn slušalica u obliku kanala prirodnije prijanja za uho te celokupno iskustvo čini i komfornijim i ugodnijim za korisnika.

Uz to, Galaxy Buds Pro imaju IPX7 zaštitu od vode, dosad najviši standard otpornosti na vodu u okviru Galaxy Buds linije. Uz SmartThings Find opciju slušalice se vrlo lako lociraju u slučaju da ih izgubite, čak i onda kada su izvan Bluetooth® dometa ili ako su izgubljene na mestu koje je daleko od vašeg vidokruga. Prilikom kreiranja ovih jedinstvenih bežičnih slušalica posebna pažnja je posvećena ekološkoj svesti, stoga su same slušalice uglavnom napravljene od održivih i recikliranih materijala.

Dostupnost

Kako bi se savršeno uklopile s novim pametnim telefonima iz Samsung Galaxy S serije, Galaxy Buds Pro bežične slušalice dolaze u tri zadivljujuće boje – fantomski crnoj, srebrnoj i ljubičastoj. Galaxy Buds Pro u Srbiji su dostupne od 15. januara po ceni od 28.999 dinara.