Samsung nagrađen sa 48 priznanja za dizajn na IDEA 2020

Kompanija Samsung Electronics osvojila je čak 48 nagrada za izvrsnost u dizajnu, u okviru međunarodno priznatog događaja International Design Excellence Awards 2020 (IDEA 2020), uključujući jedno zlato, četiri srebra, četiri bronze i prestižno Best–in–Show priznanje. Osim nagrada za vrhunski dizajn u pogledu kreativnosti i inovacija, Samsung je osvojio i priznanja za širok spektar proizvoda za pokazanu izvrsnost u stvaranju rešenja koja prate životni stil korisnika, odišu elegantnom estetikom, nude interaktivnost i održivi dizajn.

IDEA nagrade

Dodeljivanje IDEA nagrada održava se jednom godišnje, još od 1980. godine, u organizaciji Američkog udruženja industrijskih dizajnera (IDSA), a na osnovu različitih kriterijuma odabira, poput dizajnerskih inovacija, prednosti za korisnike proizvoda i prednosti za društvo.

Zlatno priznanje za inovativnost i pružanje iskustva baziranog na potrebama korisnika osvojio je Samsung BESPOKE Family Hub UX frižider, koji korisnicima omogućava deljenje i kreiranje recepata i fotografija direktno preko ekrana frižidera. Takođe, povezanost sa mobilnim aplikacijama nudi kontinuiran pristup njegovim funkcijama, bez obzira na to gde se korisnik nalazi.

Samsung BESPOKE frižider

Pored Family Hub modela, i klasični BESPOKE frižider osvojio je Srebrno priznanje, zahvaljujući svom prilagodljivom, modularnom dizajnu koji korisnicima pruža priliku da odaberu boju, materijal i tip modela, u skladu sa životnim stilom i preferencijama. Bitno je napomenuti da je BESPOKE frižider ove godine već osvojio prestižno iF Zlatno priznanje za dizajn. Pored toga, žiri IDEA 2020 uručio je kompaniji Samsung i Best–in–Show nagradu, kao posebno priznanje za BESPOKE Family Hub UX i BESPOKE frižidere, za dostignuća u dizajnu baziranom na potrebama korisnika.

Srebrne nagrade za Samsung uređaje

Srebrne nagrade osvojili su The Serif, 8K televizor Q950TS, kao i Samsung Upcycling prilagodljivo rešenje za pakovanje televizora iz lifestyle linije – The Frame, The Serif i The Sero. Pakovanje je dizajnirano tako da podstakne potrošače da kutijama daju novu upotrebnu vrednost i od njih naprave inovativne male komade nameštaja, poput kućice za mačke ili stalka za televizor. Ovo ekološko pakovanje je u 2020. godini dobilo i CES nagradu za inovativni koncept, doprinos zaštiti životne sredine i podizanje svesti o reciklaži i upcyclingu.

Bronzane nagrade uručene su za: pametni telefon na rasklapanje Galaxy Fold, Infinite Line™ rernu vrhunskog dizajna, vizualni identitet The Sero televizora usmeren ka milenijalcima, kao i Inclusive IoT, koncept naprednog dizajna koji koristi sistem prepoznavanja zvuka na bazi veštačke inteligencije, za pomoć ljudima sa oštećenjem sluha.

Inovativne tehnologije i diferencirajući dizajn

„Dizajn sve više vrednuje interakciju između proizvoda i korisničkog iskustva, a Samsung će nastaviti da svojim korisnicima nudi upravo to, uz promovisanje održivih, inovativnih tehnologija i diferencirajućeg dizajna“, rekao je Dontae Lee, izvršni potpredsednik i šef Centra za korporativni dizajn u kompaniji Samsung Electronics.

Ceremonija IDEA 2020 održana je virtuelno 16. septembra, a međunarodna konferencija o dizajnu na kojoj je govorio Felik Hek, potpredsednik i šef kompanije Samsung Design Europe, bila je na programu od 17. do 18. septembra.