Prvi rotirajući televizor na svetu stiže u Srbiju Samsung The Sero

Prvi rotirajući televizor kompanije Samsung Electronics Co. Ltd. pod nazivom The Sero od ove nedelje dostupan je na tržištu Srbije. Ovaj lifestyle model je moguće postaviti vertikalno ili horizontalno zahvaljujući inovativnim tehnološkim rešenjima poslednje generacije.

The Sero, što na korejskom jeziku znači vertikalni, predstavlja prvi televizor sa mogućnošću rotacije ekrana, kao i potpune promene perspektive gledanja. Za samo nekoliko sekundi ekran može od horizontalne perspektive da se prebaci u vertikalnu i obrnuto, sve u zavisnosti od potreba sadržaja koji se gleda. Ovaj televizor je specijalan i po tome što sam prepoznaje koja je najbolja rezolucija i ugao za savršeno iskustvo gledanja.

Budući da su danas povezivanje mobilnih telefona i emitovanje sadržaja sa njih na televizorima svakodnevnica, The Sero odgovara na ovu rastuću potrebu korisnika. Prvi rotirajući televizor pruža iskustvo multifunkcionalnog uređaja na kojem sve vrste mobilnih sadržaja mogu da se gledaju upravo u onom formatu za koji su pravljeni i to u samo nekoliko koraka. Ukoliko korisnici žele da gledaju film uz klasičan bioskopski ugođaj, uz jednostavnu komandu The Sero prilagođava režim rada.

Za savršenu sliku i boje na ovom modelu zadužena je QLED Quantum Dot tehnologija na bazi veštačke inteligencije, koja u skladu sa osvetljenjem i spoljašnjim okolnostima prilagođava sliku tako da u svakom trenutku bude jasno vidljiva, sa svim detaljima scena, u 4K rezoluciji.

Jedna od karakteristika koja The Sero čini istinskim lifestyle favoritom je Portrait mode režim rada sa pet potkategorija koje mogu da budu aktivne kada korisnik ne gleda televiziju. Tu su Clock opcija, koja televizor pretvara u veliki, stilizovani digitalni sat za prikazivanje tačnog vremena i datuma, režim Poster omogućava prikazivanje različitih savremenih umetničkih fotografija, slika i crteža. My Photo prikazuje fotografije koje su korisnici učitali sa mobilnog telefona, dok Sound Wall pretvara The Sero u muzički plejer sa vizuelnim animacijama koje prate ritam. Tu je i Cinemagraph kategorija koja u savršenoj rezoluciji na ekranu prikazuje sadržaj sličan Desktop Screen Saver animaciji na računarima.

The Sero dolazi sa ugrađenim zvučnicima, stvorenim za vrhunsko uživanje u muzici. Moćni sistem 4.1 zvučnika sa snagom od 60W ima više nego dovoljan kapacitet da reprodukuje muziku sa telefona najkvalitetnijim zvukom putem Bluetooth konekcije. Sa uključenom Sound Wall opcijom, muziku će pratiti i dinamične vizuelne animacije.

Samsung The Sero je na tržištu Srbije dostupan po ceni od 186.199 RSD.