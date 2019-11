Aegean Airlines, BNP Paribas, Elaw Tecnologia SA i Home Trust izabrali IBM Cloud za kljucna radna opterecenja

IBM je objavio da su klijenti u veoma regulisanim granama industrije, uključujući Aegean Airlines, BNP Paribas, Elaw Tecnologia SA i Home Trust, izabrali IBM Cloud kao svoju omiljenu destinaciju za ključne poslove.

IBM je takođe najavio nove funkcionalnosti koje njegov javni oblak čine najsigurnijim i najotvorenijim oblakom za poslovanje i uključuju:

Jedina komercijalno dostupna vrhunska kriptografska tehnologija za oblak pod nazivom „Čuvajte svoj ključ“. [1] Omogućava preduzećima da zadrže kontrolu nad svojim ključevima za šifrovanje – kao i sigurnosnim hardverskim modulima koji ih štite – tako da su kupci jedini koji mogu da kontrolišu pristup svojim podacima.

Povećan propusni opseg za njihove virtuelne servere sledeće generacije u oblaku do 80 Gbps, čineći IBM javni oblak podesnim na velikom broju servera. Osmišljen tako da preduzeća mogu da pristupe servisima IBM javnog oblaka i da brže nego ikad ranije podignu svoje mreže, a sve u kontrolisanom i zaštićenom okruženju pogodnom za osetljive poslove.

Proširenje prisustva IBM-ovih globalnih cloud centara uz nove višezonske regione (MZR- multizone region) planirane za Toronto u Kanadi i Osaku u Japanu do kraja 2020. godine, uz nedavno najavljeni MZR u Sao Paulu u Brazilu. Ovi regioni će pomoći klijentima da brzo rasporede ključne poslove i aplikacije u hibridnom oblaku i dobiju pristup doslednom skupu usluga u IBM javnom oblaku – od poslovne infrastrukture do AI usluga.

Očekuje se da će ista IBM Power Systems tehnologija koja stoji iza najpametnijih svetskih super-računara, Summit i Sierra, biti dostupna za odabrane lokacije do kraja 2019. u IBM Cloud-u, što će organizacijama pružiti novu, moćnu opciju da počnu razvoj i obuku svojih AI aplikacija. IBM-ova podrška Red Hat OpenShift-a u IBM Power Systems pojačava posvećenost klijentima u obezbeđivanju fleksibilne, sigurne i otvorene, hibridne multicloud platforme za njihove poslove.

Nove funkcije koje će biti dostupne za IBM Security Advisor namenjene otkrivanju pogrešnih konfiguracija da bi kompanije mogle bolje da procene svoje bezbednosne pozicije i preduzmu korektivne radnje.

IBM je prošle nedelje objavio 20 milijardi USD prihoda u poslednjih 12 meseci u okviru svog cloud poslovanja. Današnje vesti dopunjuju postojeću IBM-ovu ponudu oblaka za privatna i lokalna okruženja – uključujući i one iz nedavno kupljenog Red Hat-a – omogućujući kompaniji da pruži sveobuhvatna, otvorena multicloud hibridna rešenja.

„Otvorene računarske arhitekture, zasnovane na Kubernetesu i kontejnerima, pokreću sledeći talas inovacija zasnovanih na oblaku. Zato je IBM upravo završio dvogodišnji posao kako bi unapredio svoj javni oblak zasnovan na softveru sa otvorenim kodom“, rekao je Arvind Krišna (Krishna), prvi potpredsednik u IBM-u za cloud i kognitivni softver. „Danas idemo korak dalje otkrivajući nove mogućnosti IBM-ovog javnog oblaka, osmišljenog da klijentima pruži najviši raspoloživi nivo sigurnosti, vodeću zaštitu podataka i poslovnu infrastrukturu za pokretanje Red Hat OpenShift-a.”

Aegean Airlines je izabrao IBM Cloud kako bi transformisao svoje interne poslovne procese i dodatno unapredio svoje korisničko iskustvo.

„IBM je strateški snabdevač koji će podržati našu odlučnost i spremnost ka inovacijama i dostizanje izvrsnosti na nivou organizacionog i poslovnog procesa“, rekao je IT direktor u AEGEAN Grupaciji, Aristidis Kamvisis (Aristeidis Kamvysis). „Korišćenjem IBM Cloud-a u mogućnosti smo da unesemo IBM Watson u naše aplikacije kako bismo stekli bolji poslovni uvid, istovremeno poboljšavajući poslovanje u pouzdanom, skalabilnom i agilnom okruženju.“

S obzirom da je korisničko iskustvo glavni prioritet, banke kao BNP Paribas moraju da se nose sa potrebama klijenata koje se brzo menjaju, istovremeno upravljajući razvojnim bezbednosnim i regulatornim smernicama, kao i raznim složenim podacia i poslovima.

BNP Paribas maksimalno koristi IBM Cloud i prihvata hibridnu cloud strategiju za prevazilaženje ovih izazova i podršku svog razvoja i inovacija u okviru sve veće potrebe za sigurnošću i usklađenošću. Ovo uključuje BNP Paribas cloud zasnovan na tehnologiji IBM javnog clouda koji nudi najbolje od oba sveta: sigurnost privatnog clouda, sa širinom kataloga i ekonomičnosti javnog clouda. Start planiran za sredinu 2020. godine obezbediće pristup celokupnom spektru IBM Cloud IaaS i PaaS usluga, uključujući IBM Watson usluge veštačke inteligencije, i radiće u multizonskom regionu namenjenom BNP Paribas-u na području Pariza sa ciljem da pruži visok stepen dostupnosti i otpornosti. BNP Paribas će prebaciti svoj IT i aplikacije u za to namenjen cloud, dopunjavajući ga IBM javnim cloudom u SAD, Aziji i Evropi. Zajedno, BNP Paribas i IBM nastoje da definišu i uspostave cloud platformu kako bi ispunili regulatorne i sigurnosne kontrole sa kojima se suočava kritično bankarsko poslovanje BNP Paribas-a.

„Sa povećanjem regulatornih ograničenja u industriji finansijskih usluga, institucije su bile u iskušenju da li da koriste cloud, posebno kada je reč o javnim oblacima. Saradnjom sa IBM-om smo u mogućnosti da pružimo inovaciju i agilnost koje javni oblak može da ponudi, u kombinaciji sa bezbednošću koja je neophodna da ostanemo pravno usaglašeni“, rekao je Bernard Gavgani, IT direktor BNP Paribas grupacije. „Ovaj pristup nam omogućava brže inoviranje, pružanje boljeg korisničkog iskustva, ulazak u nove poslovne modele i priključivanje u nove tehnologije, poput veštačke inteligencije“.

Elaw Tecnologia SA, kompanija koja se specijalizovala za razvoj korporativnih rešenja za pravni menadžment, zajedno sa IBM-om je kreirala novo kognitivno rešenje koje automatizuje glomazne i velike količine pravnih zadataka, smeštenih u IBM Cloud.

„Strogi zakoni o radu u Brazilu rezultiraju ogromnim brojem radnih sporova. Da bismo pojednostavili pravne procese, radili smo sa IBM-om na razvoju rešenja za upravljanje pravnim procesima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji da bismo unapredili efikasnost i produktivnost naših advokata“, rekao je generalni direktor u Elaw-u Giljermo Bordon (Guilherme). „Rešenje je smešteno na IBM Cloud kako bi Elaw pristupao IBM Watson API-jima, automatizovao procese i obezbedio zaštićenu platformu za poverljive informacije.“

Home Trust, federalno regulisani fond sa sedištem u Kanadi, nedavno je preselilo svoju IT infrastrukturu u IBM-ov javni cloud da bi transformisao poslovanje, istovremeno zadržavajući vidljivost s kraja na kraj i upravljanje preko svojih platformi i aplikacija. Preseljenjem na cloud, Home Trust sada ima pristup fleksibilnim i skalabilnim računarskim uslugama, kao i pristup tehnologijama više vrednosti, uključujući veštačku inteligenciju, kako bi digitalno transformisao svoju ponudu.

„Za mnoge finansijske institucije, nadogradnja osnovnih sistema može da poremeti osnovne poslovne operacije i da utiče na efikasnost,“ rekao je Viktor Dirizio (Victor DiRisio), IT direktor u Home Trust-u. „Izborom IBM Cloud-a u mogućnosti smo da modernizujemo naše IT okruženje, i istovremeno ostvarimo ekonomske benefite računarskog clouda. Time je obezbeđeno da su nova rešenja upotrebljiva, odmah spremna za korišćenje i na kraju mogu da ponude vrhunsko korisničko iskustvo.“