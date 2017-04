BTS rešenje kompanije Coming za kvalitetniji prevoz putnika

BTS (Bus Transportation Solution) rešenja su već više od jednu deceniju jedine solucije koje nude kompletne servise u biznisu prevoza putnika, kako samim putnicima, tako i autoprevoznicima. Domaće tržište do sada nije imalo rešenja ovog tipa na nekom višem nivou, međutim zahvaljujući kompaniji COMING – Computer Engineering i BTS rešenju koje je ista predstavila stvari bi uskoro mogle drastično da se poprave.

Radi se o informacionom sistemu sa hardverskom konstrukcijom koji je prilagođen kompanijama koje se bave autobuskim transportom putnika. Ceo sistem obuhvata web aplikaciju koja opslužuje putnike, centralizovane aplikacije za autobuske stanice, desktop aplikaciju koja se nalazi na samom uređaju koji se ugrađuje u autobus i BI sistem koji sve to pokriva. Ideja koja stoji iza ovog sistema je ne samo u tome da se kupcima brže i lakše prodaju karte, već i da im se ponudi kompletna usluga u transportu na daleko višem nivou u odnosu na tradicionalnu.

Korisnici usluga prevoza sa Coming BTS rešenjem dobijaju jednu zaokruženu celinu – od jednostavne kupovine karata do detaljnog praćenja puta i lokacija koje se obilaze. Mobilna aplikacija koja komunicira sa rešenjem (BI sistemom) koncipirana je tako da putniku pruži sve bitne (ključne) informacije o ruti, prevozniku, vozaču/vozačima i krajnjoj lokaciji.

Kako je sistem fleksibilan isti je moguće setovati tako da putnicima pruža i opšte informacije, kao što je na primer vremenska prognoza ili stanje na putevima (ruti kojom se ide), kao i lokacije koje su predviđene za pauze tokom putovanja. Ako se fino optimizuje, Coming BTS rešenje može putnicima da ponudi i brojne napredne servise, a prevozniku da pruža povratne informacije u vidu kakve su sve potrebe putnika tokom transporta, kao i šta bi oni voleli od dodatnih sadržaja da imaju u prevozu.

Kako je kompletno Coming BTS rešenje inteligentno, tako isto menadžmetnu prevoznika omogućava detaljno analiziranje puta, kao i fino planiranje (organizovanje) ruta. Velika prednost ovakvog sistema je i u tome što je dostupno/aktivno tokom cele godine i što se može prilagođavati najrazličitijim potrebama putnika/korisnika.

Ovo i slična napredna rešenja generalno su jedini pravi odgovor na sve veće zahteve putnika, ali i jedini način da se njihove potrebe detaljno prouče i da se krajnjem konzumentu (putniku) ponudi više od očekivanog.

COMING – Computer Engineering sa svojim BTS (Bus Transportation Solution) rešenjem autoprevoznicima donosi jedno kompletno i fleksibilno rešenje kakvo se do sada moglo videti samo u zemljama zapada. Sa ovim rešenjem otvara se prostor da i domaći autoprevoznici odu korak ispred, ponude više svojim putnicima i budu maksimalno konkurentni.