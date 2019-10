Dva internacionalna priznanja za srpske softverske inženjere

Srpski softverski stručnjaci trijumfovali su na prestižnim svetskim IT takmičenjima. Kao deo međunarodnih timova digitalne agencije Namics, oni su osvojili priznanja za najbolje implementirana rešenja u oblastima e-trgovine i komunikacije vođene podacima.

Kako navodi Jan Keler, direktor agencije Namics, veliki je uspeh što u Beograd stižu dve nagrade iz različitih kategorija digitalne transformacije.

„Od Namics-ovog dolaska u Srbiju, naše kolege iz beogradske kancelarije redovno osvajaju nagrade na najvećim svetskim i evropskim takmičenjima. Nezavisno od toga da li rade u „dot-netˮ, Front-end, Java tehnologijama ili razvijaju mobilna rešenja, oni pokazuju da imaju osećaj za to ono je ljudima potrebno u vremenu digitalizacijeˮ, ističe Keler.

Jedno od priznanja nazvano je Sitecore Experience Award i dodeljuje se za rad na Sitecore platformi – sistemu za upravljanje sadržajem. Namics-ov tim osvojio je nagradu u kategoriji Best Commerce Experience za najuspešnije rešenje u e-trgovini, a u pitanju je veb sajt za jednu od prodavnica satova i nakita sa najdužom tradicijom u Švajcarskoj – Bucherer. Veb sajt je razvijao „dot-netˮ tim iz beogradske kancelarije.

Marko Cekić, jedan od „dot-netˮ inženjera koji je radio na projektu, napominje da je čitav tim stekao veliko iskustvo: „Zadatak nam je bio da osmislimo funkcionalni veb sajt koji će kombinovati e-trgovinu i marketing sadržaja, a istovremeno omogućiti personalizovano iskustvo za korisnike. Ovo priznanje nam je posebno drago jer se oblasti e-trgovine i marketinga sadržaja konstantno razvijaju, a mi smo uspeli da im doprinesemo svojom rešenjem.ˮ

Drugu nagradu Namics donosi sa berlinskog takmičenja Digital Communication Awards (Nagrade za digitalne komunikacije). U pitanju je priznanje za najbolje digitalno rešenje u oblasti komunikacija vođenih podacima (Data-driven Communication), a osvojio ga je tim koji je razvijao rešenje za Siemens.

„DCA je prestižno takmičenje koje se održava od 2011. godine i koje, u procesu evaluacije, okuplja predstavnike stručne i akademske javnosti. Našem timu pripalo je priznanje za digitalnu alatku koja omogućava jednostavan i jasan način za analizu, proveru i upoređivanje komunikacionih aktivnostiˮ, objašnjava Jan Keler.

Softverska agencija Namics više od 20 godina omogućava digitalnu transformaciju poslovanja. Trenutno zapošljava oko 550 profesionalaca u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu gde ima timove za Java, .NET i Frontend programske jezike, Salesforce timove, kao i timove za mobilna rešenja, dizajn i QA. U novembru 2018. godine Namics se spojio sa Merkle-om, svetskim liderom za digitalna rešenja zasnovana na podacima, omogućivši softverskim inženjerima da savladaju nove usko-specifične oblasti.

Takmičenje Sitecore Experience Awards održava se svake godine, a najbolji kandidati se biraju na osnovu nominacija partnera, korisnika, novinara i analitičara. Pobednici u svih 7 kategorija su već poznati, a dodela priznanja zakazana je za 4. novembar na Floridi.

Digital Communication Awards nadmetanje je prepoznalo značaj digitalnih komunikacija i bavi se online komunikacijama na akademskom i praktičnom novu. Takmičenje je pokrenuo Kvadriga univerzitet primenjenih nauka iz Berlina, a nagrade se dodeljuju u čak 47 kategorija.