Globalno takmičenje za startape – otvoreno prijavljivanje za Rakuten akcelerator

U svom najnovijem projektu, koji promoviše obostrano korisnu saradnju sa zajednicama web developera, Rakuten je najavio potpuno nov program za podršku ambicioznim startap kompanijama širom sveta.

Pod imenom “Rakuten Accelerator”, novi program prepoznaje i podržava rad preduzetništva u ranim stadijumima, sa posebnim naglaskom na one koji su sposobni da iskoriste globalnu platformu za razmenu poruka. Program predstavlja jedinstvenu priliku za startape iz srednje i istočne Evrope, gde Rakutenove aktivnosti u poslednje vreme postižu značajne rezultate .

Rakuten Viber, član Rakuten grupe, najpopularnija aplikacija za pozive i razmenu poruka u regiji srednje i istočne Europe i jedan od svetskih lidera sa više od milijardu korisnika širom sveta, prepoznat je kao službeni komunikacijski kanal FC Barcelona, partner za pozivanje i razmenu poruka tima Golden Stejt Voriors i službena platforma NBA.

Rakuten takođe upravlja ekosistemom usluga koji obuhvata sve od e-trgovine do hartija od vrednosti, bankarstva, osiguranja, kartica i plaćanja, slobodnog vremena i medija. Mentori iz svih krajeva Rakuten sveta, uključujući i Viber, moći će se usko da sarađuju ​​s startapima odabranim za program i pomoći će najambicioznijim među njima da ostave svoj trag u ovom segmentu.

U okviru akceleratorskog programa, Rakuten sarađuje sa poznatim svetskim akceleracijskim operatorom Techstars iz Kolorada, SAD, koji je do danas sarađivao sa više od 1.200 kompanija, od kojih je 90% još uvek aktivno ili preuzeto. Zajedno s Rakutenom, Techstars će raditi sa odabranim preduzetnicima koji unapređuju tehnologije društvenih mreža i razmene poruka, sa naglaskom na aplikaciji Viber. Ovaj mentorski akcelerator usmeren je na inovacije i revoluciju načina na koji kompanije i potrošači koriste poruke kako bi uspešno poslovali i ostali povezani.

Rakutenov inicijalni tromesečni mentorski akcelerator biće baziran Singapuru, sedištu regionalnog centra kompanije za Aziju, i fokusiraće se na uvođenje naprednih i revolucionarnih promena u navike i shvatanja kako kompanije i potrošači koriste aplikacije za razmenu poruka u razvoju poslovanja i održanju povezanosti. Oblasti kojima će se program baviti su sledeće:

Veštačka inteligencija (AI), uključujući čet botove

Trgovina putem četova

Mobilni novčanici i kripto-valute

Reklamne tehnologije (Ad Tech)

Rešenja iz oblasti Virtuelne stvarnosti (VR) i Augmentirane stvarnosti (AR)

Glasovno prepoznavanje i komande (Voice recognition)

Vizuelno prepoznavanje (Image recognition)

Prevođenje

Stvaranje sadržaja – poput muzičkog i sportskog

Informativne tehnologije bazirane na četovima (Chat-based IoT)

Integrisana razmena poruka sa poslovnim subjektima (Enterprise-integrated messaging)

“Oduševljeni smo što imamo priliku da podelimo naše poslovno i tehničko iskustvo sa naprednim inovatorima budućnosti,” izjavio je Hiroši Takasava, Predsednik kompanije Rakuten Kapital i Generalni direktor Rakuten Azije. “Zajedno sa Techstars – organizacijom koju krase izuzetni rezultati u oblasti razvoja kreativnih startapa, sa velikim očekivanjima pristupamo ne samo pružanju podrške ovim talentovanim timovima, već i sticanju novih znanja od njih samih.”

Podnošenje prijava za Rakuten Akcelerator počelo je 8. januara 2018, dok će sam mentorski program započeti u julu ove godine. Članovi izabranih deset startapa će biti pozvani u Singapur na pohađanje tromesečnog intenzivnog programa. Program će biti okončan demonstracionim danom – tokom kog će učesnici imati priliku da predstave svoje poslovne modele stotinama investitora iz celog sveta. Konačni rok za podnošenje prijava je 8. april 2018.

“U jezgru Rakutenove filozofije nalazi se ideja da svi doprinosimo društvu tako što stvaramo vrednosti kroz inovacije i razvoj poslovno-upravljačkih sposobnosti,” napomenuo je Takasava. “Putem ovog akceleratora, ubeđen sam da ćemo znatno ojačati Rakutenov globalni ekosistem i podstaći kulturu inovacija u Aziji i širom sveta!”