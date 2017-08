IBM najavljuje saradnju kroz blockchain platformu sa grupom vodećih kompanija u prehrambenoj industriji

Kompanija IBM (NYSE: IBM) najavila je saradnju kroz blockchain platformu sa grupom vodećih kompanija u prehrambenoj industriji. Cilj ove saradnje je ojačavanje poverenja potrošača u prehrambeni sistem. Kompanije sa kojima će IBM sarađivati su Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever i Walmart.

Grupa vodećih svetskih maloprodaja i prehrambenih kompanija sarađuju sa kompanijom IBM kako bi istražili mogućnosti primene blockchain platforme u prehrambenoj industriji. Blockchain platforma se može koristi za pribavljanje informacija o hrani i pruža pouzdane informacije o njenom poreklu i stanju.

Blockchain je idealno rešenje za identifikovanje različitih izazova u ovoj oblasti zato što uspostavlja pouzdano okruženje za sve transakcije. U slučaju globalnog prehrambenog lanca, svi učesnici – uzgajivači, dobavljači, prerađivači, distributeri, prodavci, regulatori i potrošači – mogu dobiti pristup proverenim i pouzdanim informacijama o poreklu i stanju hrane koju koriste.

Ovo omogućava dobavljačima i ostalim članovima ekosistema da, koristeći blockchain platformu, otkriju poreklo kontaminiranih proizvoda za veoma kratko vreme, kako bi se osiguralo bezbedno uklanjanje sa rafova u radnjama i zaustavilo moguće širenje bolesti.

Kompanije Dole, Driscoll’s, Golden State Foods, Kroger, McCormick and Company, McLane Company, Nestlé, Tyson Foods, Unilever, Walmart i drugi sada sarađuju sa kompanijom IBM radi daljeg razvoja blockchain platforme u oblasti prehrambene industrije. Zajedno, ove kompanije će pomoći da se identifikuju i dodatne oblasti u kojima blockchain platforma može biti od koristiti za prehrambeni sistem što će doprineti i oformljivanju novih IBM rešenja u ovoj oblasti.

“Kao nikada pre, blockchain platforma transformiše način na koji se srodne organizacije udružuju. Zahvaljujući usaglašenom načinu posmatranja činjenica, ova platforma im omogućava i da zadobiju i novi nivo poverenja.” Izjavila je Marie Wieck, generalni menadžer za Blockchain u kompaniji IBM.

“Naš rad sa organizacijama širom prehrambene industrije, kao i nova platforma kompanije IBM, dodatno će osloboditi ogroman potencijal ove uzbudljive tehnologije, omogućavajući organizacijama svih veličina širom različitih industrija da brže pređu na koncept proizvodnje koji unapređuje način na koji se posao vodi.”