Informatika a.d. proglasena za Microsoft partnera godine 2018

Preduzeće Informatika a.d. dobilo je priznanje Microsoft partner godine 2018 za Srbiju, objavila je kompanija Microsoft. Godišnje nagrade predstavljaju priznanja za najznačajnije Microsoft partnere ukazujući na njihovu izvrsnost u inoviranju i implementaciji korisničkih rešenja zasnovanih na tehnologiji Microsofta.

“Izuzetna je čast kada vas jedan od globalnih lidera u IT sferi prepozna kao pouzdanog i kvalitetnog poslovnog partnera. Poneti zvanje Microsoft partnera godine znači da svoj posao radite prema najvišim svetskim standardima struke – veoma smo ponosni što su naše usluge ovom nagradom dobile najvišu ocenu”, rekao je Vladan Branković, izvršni direktor Informatike a.d.

Ove godine, Microsoft je dodelio priznanja u više kategorija, obuhvatajući tako dostignuta rešenja u različitim oblastima i industrijama. Finalisti i pobednici izabrani su među više od 2.600 nominacija iz 115 država širom sveta, na osnovu njihove posvećenosti klijentima, uticajima njihovih rešenja na tržište i izuzetnom primenom Microsoft tehnologija.

„Čast nam je što smo prepoznali Informatiku a.d. kao Microsoft partnera godine u Srbiji“ rekla je Gavriella Schuster, korporativna potpredsednica grupacije “One Commercial Partner”, u korporaciji Microsoft. “Informatika se izdvojila kao vrhunski partner koji predstavlja primer izuzetne ekspertize i inovativnosti, koje odlikuju zajednicu Microsoft partnera, kako bi pružili rešenja u digitalnoj transformaciji. ”

“Informatika je naš dugogodišnji partner u Srbiji, čija je ekspertiza u oblasti planiranja i raspoređivanja poslovne infrastrukture u cloud, prepoznata ovim značajnim priznanjem – Microsoft partnera godine. Poslovanje Informatike predstavlja odličan primer i uzor svim kompanijama koje podržavaju cloud transformaciju, i veoma nam je drago što je titula partnera godine to još jednom potvrdila”, dodao je Željko Vujinović, direktor Microsofta u Srbiji.