Infostud proglasio Microsoft u Srbiji najpozeljnijim IT poslodavcem

Sajt Poslovi.infostud.com sproveo je anketu o najpoželjnijim poslodavcima u Srbiji, i rezultate objavio u okviru istraživanja „Najpoželjniji poslodavac 2018“. Istraživanje je sprovedeno u periodu januar – mart 2018. i popunilo ga je 10.157 ispitanika. Učesnici u istraživanju su birali najpoželjnije poslodavce na osnovu svog mišljenja, naveli šta poslodavca čini atraktivnim, koliku zaradu očekuju, o kakvom tipu kompanije se radi.

Od ukupnog broja anketiranih 1.645 ispitanika je bilo iz IT sfere, i oni su proglasili Microsoft u Srbiji najpoželjnijim IT poslodavcem.

U ukupnom rangu najpoželjnijih poslodavaca u Srbiji, iz svih oblasti poslovanja, Microsoft je na 5. mestu.

Microsoft je u Srbiji počeo sa radom još 2002. godine, a 2005. otvara i svoj Razvojni centar, koji danas zapošljava više od 200 talentovanih, mladih ljudi, koji su vrhunski stručnjaci iz oblasti kompjuterskih nauka i primenjene matematike.

Kompanija kontinuirano omogućava programe prakse i zapošljavanja, gde su dinamično radno okruženje i rad na prestižnim i izazovnim globalnim projektima i proizvodima, glavni podstrek mladima u Srbiji da se redovno prijavljuju na Microsoft konkurse.

Microsoft u Srbiji sprovodi niz programa u oblasti edukacije, filantropskih aktivnosti i tehnološkog razvoja, čime kontinuirano doprinosi održivom razvoju društva i ulaganju u njegovu budućnost. Posebnu pažnju kompanija posvećuje upravo mladima i njihovom obrazovanju, od osnovnog do univerzitetskog nivoa, kako bi stekli znanja i veštine koje će ih spremiti za zahteve tržišta koje definiše sve veća primena IKT-a u svakoj profesiji. Saradnja sa univerzitetima, seminari i takmičenja za studente i srednjoškolce, obuke nastavnika informatike i računarstva osnovnih škola, samo su deo aktivnosti koje kompanija sprovodi u ovom cilju.