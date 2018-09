Ingram Mikro postaje distributer Kaspersky Lab proizvoda

Kompanija Kaspersky Lab, lider u oblasti sajber-bezbednosti, danas je objavila da će Ingram Mikro, vodeća globalna kompanija u oblasti distribucije i implementacije savremenih IT rešenja, uz postojeće distributere, ubuduće biti zadužena za distribuciju proizvoda kompanije Kaspersky Lab na teritoriji Jugoistočne Evrope (tržišta Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).

Ugovor podrazumeva distribuciju celokupne palete proizvoda Kaspersky Lab: od proizvoda namenjenih privatnim korisnicima preko detekcionih tehnologija najnovije generacije poput usluga za informisanje o bezbednosti (Security Intelligence Services), integrisane Kaspersky platforme za bezbednost endpoint uređaja (Kaspersky Endpoint Security Platform), do Kaspersky rešenja za upravljanje pretnjama i odbranom (Kaspersky Threat Management and Defense) – napredne platforme za sajber bezbednost koja štiti kompanije od kompleksnih pretnji.

Kompanija Ingram Micro je deo Ingram Micro grupacije – najvećeg svetskog distributera u oblasti IT opreme, koja ima kancelarije u 45 zemalja i 154 distributivnih centara širom sveta. Zahvaljujući globalnoj infrastrukturi i fokusu na Cloud tehnologije, logistiku i napredna tehnološka rešenja, Ingram Micro partnerima obezbeđuje odgovarajuće alate i podršku kako bi mogli da iskoriste sav potencijal naprednih tehnologija za unapređenje svog poslovanja.

„Veoma se radujem što Kaspersky Lab otpočinje saradnju sa kompanijom kao što je Ingram Mikro koja će se, uz postojeće distributere, ubuduće brinuti o distribuciji naših proizvoda na području jugoistočne Evrope.“ izjavio je Zoran Pušković, generalni direktor kompanije Kaspersky Lab za Istočnu Evropu i dodao: „Sigurni smo da će ovo partnerstvo doprineti ostvarenju vizije kompanije Kaspersky Lab o širenju svesti o sajber-bezbednosti adekvatno i na najbolji način ispratiti jačanje našeg prisustva i razvoj poslovanja u veoma važnom regionu kao što je jugoistočna Evropa. Ovo partnerstvo vidimo i kao doprinos nastojanjima da proizvode kompanije Kaspersky Lab učinimo dostupnijim kako pojedinačnim tako i poslovnim korisnicima i ponudimo im adekvatnu podršku u implementaciji naših najnaprednijih rešenja.“

“Želeo bih da izrazim svoje zadovoljstvo zbog saradnje koju smo potpisali sa Kaspersky Lab kompanijom. Kaspersky rešenja će se idealno uklopiti u naš portfolio rešenja za bezbednost informacija koje nudi naša kompanija. Saradnja sa kompanijom koja je lider u razvoju sajber sigurnosti omogućiće nam da pružimo pouzdanu zaštitu informacionih sistema preduzeća na svim nivoima: od mobilnih uređaja zaposlenih do fizičke i virtualne informaciono- tehnološke infrastrukture korporacija. Naši partneri a kroz njih i svi krajni korisnici imaće priliku da koriste vrhunske sisteme koji se bave bezbednošću informacija i sajber sigurnošću. Iskustvo i znanje naših stručnjaka koji su realizovali veliki broj projekata na polju bezbednosti informacija, daje dodatnu garanciju uspešnosti ulaganja u ova rešenja.”- izjavio je Vladimir Popović, izvršni direktor kompanije Ingram Micro SEE NON EU.

Prema dogovoru, od 21.avgusta kompanija Ingram Micro postala je distributer proizvoda kompanije Kaspersky Lab na tržištima Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.