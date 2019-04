Jedan od kreatora PHP programskog jezika dolazi u Beograd

Njegov dolazak na ovu konferenciju je od velikog značaja za ljude kojima su programiranje i IT industrija posao, pasija ili hobi, a pored njega čak 28 drugih internacionalnih predavača iz 11 zemalja sveta, podeliće svoja znanja i iskustva sa svetske tech scene.

Zeev je jedna od ključnih figura za evoluciju PHP-a u programski jezik koji danas pokreće više od 20 miliona veb sajtova. Davne, 1997. godine, on i Andi Gutmans su postavili temelje PHP 3, koji je u to vreme bio prekretnica za jezik. Nekoliko godina kasnije, Zeev i Andi su napisali Zend Engine, kao osnovu za narednu verziju – PHP 4, koji je jeziku dao najpopularnije platforme za veb razvoj. Njihova saradnja nastavlja se 1999. godine kada osnivaju Zend Technologies 1999. godine, kompanije koja je na tržištu izgradila reputaciju jednog od ključnih igrača za veb rešenja svojim proizvodima kao što su Zend Server, Zend Studio, Zend Guard, Zend Framework.

Udruženje programera “PHP Srbija” do sada je organizovalo 6 konferencija koje je posetilo preko 3.500 ljudi, dovelo je čak 100 predavača među kojima je bio i Rasmus Lerdorf pre dve godine, čovek koji je osmislio i kreirao PHP programski jezik. Više od 100 kompanija do sada je podržalo njihov rad, a ove godine među njima su i Humanity, TeleSign, Catena Media, SiteGround, ActiveCollab i mnogi drugi.

Prvi put ove godine domaći IT-jevci imali su priliku da zajedno sa programskim komitetom odaberu predavače koje bi želeli da čuju. Na adresu organizatora pristiglo je preko 220 radova što je svojevrstan rekord, a nakon uže selekcije i glasanja, 24 predavanja biće raspoređeno u dve paralelne sale.

Program obuhvata vruće teme poput Code Quality, Domain-driven Design, Virtualization, JavaScript, Serverless, Testing, QA, Professional Development, Soft skills, Cloud, Laravel, Symfony, Zend, Security, MySQL i naravno PHP-a.

Zvaničan program i lista predavača može se pogledati na sajtu konferencije. Pored predavanja, tu su i drugi sadržaji za koje je zajednica pokazala interesovanje, tako da će se dan ranije održati 6 radionica a tokom same konferencije i Panel diskusija.

Karte i registracije

PHP Srbija konferencija je godišnje mesto okupljanja ljudi iz celog sveta, pa pored zemalja iz okruženja, Beograd posete i ljudi iz USA, UK, Nemačke, Poljske, Holandije, Švajcarske. Poput prethodnih godina, očekuje se dolazak preko 600 delegata u “Madlenianum” gde se već tradicionalno i održava. U prodaji su „early bird“ karte do kraja aprila sa popustom od 15% a već od 1. maja očekuje se puna cena karte. Karte za radionice takođe su dostupne za kupovinu. O događaju se možete detaljno informisati putem sajta ili društvenih mreža.