Kaspersky Hybrid Cloud Security: lagano rešenje prilagođeno velikim preduzećima koje pojednostavljuje implementaciju zaštite za virtuelizaciju

Nova verzija proizvoda Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, koji je deo rešenja Kaspersky Hybrid Cloud Security, odgovara na zahteve velikih preduzeća za bezbednošću i skalabilnošću virtualizacije. Ovaj proizvod optimizuje uvođenje zaštite za brojne virtuelne mašine i pojednostavljuje upravljanje bezbednošću na celoj infrastrukturi – sa novim naprednim algoritmom bezbednosnih virtuelnih mašina (Security Virtual Machines – SVM) i kontrolom pristupa zasnovanom na ulogama (role-based access control – RBAC) koji su sada dostupni preko Kaspersky Security centra.

Među novim funkcijama, dostupni su i zaštita zasnovana na ponašanju (behavior-based protection), zaštita od eksploita i upada (exploit and intrusion prevention) koja je sada dostupna za Windows Server operativne sisteme, kao i kompatibilnost sa Kaspersky EDR u virtuelizovanim okruženjima.

Usložnjavanje mrežne infrastrukture i njena glomaznost stvaraju poteškoće odeljenjima za IT bezbednost u većim organizacijama. Površina osetljiva na napade se stalno uvećava, tako da bezbednosni timovi moraju biti sigurni da su svi delovi organizacije zaštićeni, uključujući virtuelizovane servere i virtuelnu infrastrukturu desktopa (VDI) – čak i ako ih ima na desetine hiljada. Ažurirana verzija proizvoda Kaspersky Hybrid Cloud Security je spremna za preduzeća i omogućava korisnicima da implementiraju zaštitu za do 100.000 virtuelnih servera i virtuelnih infrastruktura desktopa – a da ne žrtvuju performanse ili izgube kontrolu i vidljivost nad virtuelizovanim infrastrukturama.

Primena bezbednosnog rešenja i njegovo skaliranje često je zadatak koji zahteva mnogo resursa i koji preopterećuje mrežu i zahteva naporan rad odgovornog osoblja. U novoj verziji proizvoda Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, napredni mehanizam otkrivanja i selekcije bezbednosnih virtuelnih mašina (SVM) omogućava fleksibilniji izbor ovih mašina radi lake instalacije agenta, što sveukupno čini bržim postavljanje bezbednosnih kopija i automatizuje prebacivanje opterećenja. Ukoliko postoji potreba za uvođenjem novih bezbednosnih virtuelnih mašina na dodatnim ili postojećim hostovima, administratori će sada moći da automatizuju konfiguraciju novih bezbednosnih virtuelnih mašina koristeći mogućnosti implementacije hipervizora preko API.

Pored toga, kontrola pristupa zasnovana na ulogama (role-based access control,RBAC) u okviru Kaspersky Security centra sada je podržana u proizvodu Kaspersky Security for Virtualization Light Agent, čime se olakšava upravljanje bezbednošću virtuelizacije, što je ključno za velike organizacije sa različitim timovima i infrastrukturama. Zbog toga što se ovaj pristup uobičajeno koristi u velikim organizacijama, dozvole se dodeljuju određenim ulogama, a ne pojedinačnim zaposlenima koji mogu deliti odgovornosti unutar uloge, na primer, za obavljanje određenih bezbednosnih zadataka.

Zaštita virtuelnih Windows servera sada podrazumeva iste bezbednosne karakteristike kao i Kaspersky Endpoint Security for Business, uključujući sprečavanje zloupotrebe i otkrivanje ponašanja koje omogućava otkrivanje i vraćanje zlonamernih akcija čak i najsofisticiranijih i nepoznatih pretnji. To znači da se zaštita virtuelnih infrastruktura u funkcionalnosti zatvara tradicionalnim rešenjem za zaštitu krajnjih tačaka, ali zadržava sve prednosti performansi „lakog agenta”.

Pored toga, za korisnike koji već koriste ili žele da uvedu napredni nivo tehnologija za otkrivanje i odgovor na napade, Kaspersky Endpoint Detection and Response agent je potpuno kompatibilan sa proizvodom Kaspersky Security for Virtualization Light Agent.

Kompanija Kaspersky nastavlja da proširuje integraciju proizvoda Kaspersky Hybrid Cloud Security sa platformama za virtuelizaciju kako bi korisnicima omogućila pristup bezbednosnim rešenjima na platformama za virtuelizaciju na koje su navikli. Postojeća podrška za platforme je takođe proširena podrškom za VMware NSX tagove koja omogućava automatizovani odgovor na specifične događaje za svaki VM.

„Kao što su mnogi analitičari predvideli, cloud infrastruktura u preduzećima raste i pomaže organizacijama da štede resurse i rade brže. Cloud je glavni poslovni faktor, ali i velika glavobolja za IT bezbednosne menadžere. Potrebno je da svi delovi infrastrukture budu bezbedni, bez usporavanja, zbog rastuće poslovne složenosti. Pretnje uvek postoje, a ako organizacije kompromituju bezbednost, time se povećava rizik od incidenta. Mi u kompaniji Kaspersky to razumemo i pružamo osnovni nivo mogućnosti upravljanja i skalabilnosti zaštite – u kombinaciji s dokazanim bezbednosnim funkcijama naredne generacije u našem rešenju”, komentariše Sergej Martsinkjan (Sergey Martsynkyan), direktor sektora za B2B marketing u kompaniji Kaspersky.

