Kaspersky Lab doprinosi povećanju bezbednosnih standarda Interneta stvari u Evropi

KompanijaKaspersky Lab obezbedila je stručne preporuke za studiju ,,Dobre prakse za bezbednostInterneta stvari u kontekstu pametne proizvodnje”, kako bi podržala potrebu za jakim bezbednosnim standardima kada je u pitanju Internet stvari.

Evropska agencija za bezbednost mreža i podataka (ENISA) sastavila je izveštaj koji zacilj ima jačanje bezbednosti Interneta stvari u kontekstu Industrije 4.0 i pametneproizvodnje, koji je objavljen u novembru 2018.

Koncept Industrije 4.0 se široko primenjuje u industrijskoj strategiji, otvarajući prostor naprednoj kompjuterizaciji, umrežavanju i dubokoj integraciji IT-a u industrijske sisteme. S jedne strane, to može dovesti do poboljšanja operativne efikasnosti, uštede vremena i troškova za industrijske organizacije. Ali s druge strane, usvajanje Interneta stvari donosi potencijalne rizike u oblasti sajber-bezbednosti koji mogu rezultirati velikim gubicima za te organizacije. Iako je tema od velikog značaja za zainteresovane strane, svest o pretnjama koje su povezane sa uvođenjem Industrijskog Interneta stvari i dalje je ograničena. Cilj nove studije koju je razvila ENISA jeste podizanje svesti o ovom pitanju, kao i promovisanje saradnje u vezi sa bezbednošću Industrijskog Interneta stvari (IIoT) na teritoriji Evropske unije.

Tokom pripreme izveštaja, stručnjaci kompanije Kaspersky Lab učestvovali SU na radionici koja je pokrivala razna bezbednosna pitanja IndustrijskogInterneta stvari i Industrije 4.0. Tim je takođe učestvovao u nizu intervjuakoje je ENISA organizovala sa predstavnicima pozvanih organizacija, tokom kojihsu razgovarali o ulozi tehnologija praćenja, odgovarajućim procenama koje setiču specifičnosti pametneproizvodnje, kao i mogućim pristupima modeliranju pretnji. U konačnomizveštaju, ENISA je identifikovala ključne taksonomije i definicije Internetastvari i utvrdila informacijeo dobrim praksama u okviru industrijske sajber-bezbednosti uz ekspertizukompanije Kaspersky Lab.

,,U kompaniji Kaspersky Lab savetujemo da kompanije prate ‘secured-by-design’ pristup dok se kreću putem Interneta stvari, što će im omogućiti da od samog početka eliminišu rizik od opasnosti. Prilikom kreiranja izveštaja, sa agencijom ENISA smo podelili naš e preporuke oko ovog koncepta, na osnovu naše ekspertize. Veoma smo zadovoljni što su mnogi od ovih uvida reflektovani u objavljenoj studiji “, kaže Ekaterina Rudina, viši sistemski analitičar u kompaniji Kaspersky Lab, tim ICS CERT.

Nova studija je nastavak izvestaja ,,Osnovne bezbednosne preporuke za Internetstvari” – koji uključuje mere za institucije Evropske unije, proizvođačehardvera Interneta stvari i softverske programere, koje je ENISA izdala uoktobru 2017. godine. Kompanija Kaspersky Lab je član agencijine grupebezbednosnih stručnjaka (IoTSEC), a takođe je i učestvovala u kreiranju prethodnog izveštaja, pružajućistručne preporuke.