Kaspersky Lab i Anomali se udružuju u borbi protiv sajber napada

Kaspersky Threat Data Feeds su sada integrisani sa Anomali Threat platformom. Zahvaljujući ovom partnerstvu, organizacije mogu da se oslone na konstantno ažurirane, kontekstualne informacije o pretnjama koje pruža kompanija Kaspersky Lab, na osnovu kojih se može delati i koje obogaćuju uvid u stanje globalne bezbednosti.

Kompleksnost sajber napada neprestano raste kako protivnici smišljaju sofisticiranije lance upada, tehnike obmane, prilagođene malvere i napredne vektore napada. Kako bi se snašli u ovom svetu promenljivih i evoluirajućih sajber pretnji, važno je da Security Operation Center (SOC) timovi pribave pravovremene i relevantne podatke o pretnjama od pouzdanih izvora za informacije o pretnjama. Kompanija Kaspersky Lab se udružila sa kompanijom Anomali kako bi svojim klijentima pružila ovakve informacije.

Anomali Threat platforma pomaže organizacijama da otkriju, razumeju i odgovore na pretnje. Platforma bezbednosne timove snabdeva informacijama o pretnjama iz mnogobrojnih izvora, tako da mogu da prepoznaju i prioritizuju pretnje koje predstavljaju najveću opasnost za njihovo preduzeće.

Kaspersky Threat Data Feeds pokriva širok spektar malicioznih aktivnosti sakupljenih iz Kaspersky Security Network infrastrukture koja prikuplja informacije o najnovijim sajber pretnjama, i ostalim pouzdanim izvorima podataka o pretnjama. Svaki zapis u Data Feeds sadrži kontekst na osnovu koga se izvršava radnja (imena pretnji, vremenske oznake, geografska lokacija na kojoj je pretnja otkrivena, rešene IP adrese zaraženih veb resursa, popularnost pretnji, itd.).

Dodavanjem Kaspersky Threat Data Feeds, korisnici Anomali Threat platforme – uključujući SOC timove – mogu dobiti tačnije odgovore na pitanja o tome ko, šta, gde, kada da bi dobili jasniju sliku o pretnjama.

“Predani smo prepoznavanju i istraživanju svih mogućih pretnji, bez obzira na to odakle dolaze. Uzbuđeni smo zbog našeg partnerstva sa kompanijom Anomali, vodećim prodavcem na tržištu informacija o pretnjama, s obzirom na to da će kroz ovu saradnju više kompanija biti u mogućnosti da dobije uvid u globalni pregled pretnji koji obezbeđuje naš Kaspersky Threat Data Feeds,“ izjavio je Sergej Martsinkjan (Sergey Martsynkyan), direktor sektora za B2B marketing u kompaniji Kaspersky Lab.